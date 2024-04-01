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Военные группировки "Юг" завершили подготовку на полигонах в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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05:29 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012920.html
Военные группировки "Юг" завершили подготовку на полигонах в зоне СВО
Военные группировки "Юг" завершили подготовку на полигонах в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Военные группировки "Юг" завершили подготовку на полигонах в зоне СВО
Военнослужащие подразделений 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" после проведения ротации на передовых позициях завершили подготовку и боевое... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:29
2024-04-01T05:29
безопасность
россия
луганская народная республика
мт-12 "рапира"
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие подразделений 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" после проведения ротации на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигонах в тыловом районе проведения специальной военной операции для выполнения новых боевых задач, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты противотанковых подразделений и беспилотных летательных аппаратов 123-й бригады группировки войск "Юг" перед выполнением боевых задач на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что военнослужащие артдивизиона бригады в ходе выполнения учебно-боевых задач совершенствовали свои навыки в стрельбе из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". По данным МО РФ, для разведки целей и корректировки огня противотанковых подразделений задействованы расчеты разведывательных и ударных беспилотников. "Практические занятия были проведены под руководством опытных инструкторов-наставников и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции", - дополнили в оборонном ведомстве. 123-я отдельная мотострелковая бригада 2-го Армейского корпуса, действующая в составе южной группировки войск, является преемственным подразделением 2-ой отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР, которой командовал Герой России (посмертно) Денис Иванов, известный по позывному "Ташкент". На данный момент во главе с новым командиром, бригада не только сохранила боеготовность, но и приумножила боеспособность.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, МТ-12 "Рапира", Вооруженные силы РФ
Военные группировки "Юг" завершили подготовку на полигонах в зоне СВО

МО: военнослужащие группировки "Юг" готовятся на полигоне к новым боевым задачам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие подразделений 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" после проведения ротации на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигонах в тыловом районе проведения специальной военной операции для выполнения новых боевых задач, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты противотанковых подразделений и беспилотных летательных аппаратов 123-й бригады группировки войск "Юг" перед выполнением боевых задач на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что военнослужащие артдивизиона бригады в ходе выполнения учебно-боевых задач совершенствовали свои навыки в стрельбе из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". По данным МО РФ, для разведки целей и корректировки огня противотанковых подразделений задействованы расчеты разведывательных и ударных беспилотников.
"Практические занятия были проведены под руководством опытных инструкторов-наставников и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции", - дополнили в оборонном ведомстве.
123-я отдельная мотострелковая бригада 2-го Армейского корпуса, действующая в составе южной группировки войск, является преемственным подразделением 2-ой отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР, которой командовал Герой России (посмертно) Денис Иванов, известный по позывному "Ташкент". На данный момент во главе с новым командиром, бригада не только сохранила боеготовность, но и приумножила боеспособность.
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