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Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:26 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012767.html
Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы
Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы - РИА Новости, 01.04.2024
Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы
Учитель русских народных танцев из Луганска, объехавший с концертами полмира, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, чтобы защищать жителей Донбасса. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:26
2024-04-01T05:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
луганск
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Учитель русских народных танцев из Луганска, объехавший с концертами полмира, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, чтобы защищать жителей Донбасса. "Был учителем народных танцев, танцором, резко захотелось что-то поменять, соответственно, защищать свою Родину, защищать республику, потому что кто, если не мы, защитит нашу страну", - рассказал журналистам военнослужащий 123-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "Южной" группировки войск с позывным "Гарант". По его словам, решение он принял в 2019 году и вступил на тот момент в ряды народной милиции ЛНР, позже заключил контракт с министерством обороны России. "Хочется сказать тем людям, которые покинули нашу страну и сбежали за границу, что не стоило этого делать, потому что такого вот мира, как здесь, и такого общества хорошего они там не найдут", - сказал артиллерист. 123-я бригада является преемственным подразделением 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, которой командовал Герой России (посмертно) Денис Иванов, известный по позывному "Ташкент".
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
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луганская народная республика, россия, луганск, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы

Учитель народных танцев принял решение защищать Донбасс и ушел в артиллеристы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Учитель русских народных танцев из Луганска, объехавший с концертами полмира, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, чтобы защищать жителей Донбасса.
"Был учителем народных танцев, танцором, резко захотелось что-то поменять, соответственно, защищать свою Родину, защищать республику, потому что кто, если не мы, защитит нашу страну", - рассказал журналистам военнослужащий 123-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "Южной" группировки войск с позывным "Гарант".
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По его словам, решение он принял в 2019 году и вступил на тот момент в ряды народной милиции ЛНР, позже заключил контракт с министерством обороны России.
"Хочется сказать тем людям, которые покинули нашу страну и сбежали за границу, что не стоило этого делать, потому что такого вот мира, как здесь, и такого общества хорошего они там не найдут", - сказал артиллерист.
123-я бригада является преемственным подразделением 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, которой командовал Герой России (посмертно) Денис Иванов, известный по позывному "Ташкент".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганскБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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