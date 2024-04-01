https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012767.html

Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы

Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы - РИА Новости, 01.04.2024

Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы

Учитель русских народных танцев из Луганска, объехавший с концертами полмира, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, чтобы защищать жителей Донбасса. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T05:26

2024-04-01T05:26

2024-04-01T05:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

луганск

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Учитель русских народных танцев из Луганска, объехавший с концертами полмира, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, чтобы защищать жителей Донбасса. "Был учителем народных танцев, танцором, резко захотелось что-то поменять, соответственно, защищать свою Родину, защищать республику, потому что кто, если не мы, защитит нашу страну", - рассказал журналистам военнослужащий 123-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "Южной" группировки войск с позывным "Гарант". По его словам, решение он принял в 2019 году и вступил на тот момент в ряды народной милиции ЛНР, позже заключил контракт с министерством обороны России. "Хочется сказать тем людям, которые покинули нашу страну и сбежали за границу, что не стоило этого делать, потому что такого вот мира, как здесь, и такого общества хорошего они там не найдут", - сказал артиллерист. 123-я бригада является преемственным подразделением 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, которой командовал Герой России (посмертно) Денис Иванов, известный по позывному "Ташкент".

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html

луганская народная республика

россия

луганск

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луганская народная республика, россия, луганск, безопасность, вооруженные силы рф