https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012613.html
Вертолеты нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области
Вертолеты нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
Вертолеты нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск "Днепр" уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:19
2024-04-01T05:19
2024-04-01T05:19
специальная военная операция на украине
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ка-52 "аллигатор"
ми-28
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск "Днепр" уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. "Сегодня был вылет на запорожское направление в целях поддержки наших сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника. По докладам передового авиационного наводчика, все ракеты попали точно в цель. Все благополучно, выполнили отворот, безопасно вернулись на аэродром вылета", - сказал журналистам командир экипажа вертолета Ка-52. Отмечается, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", ударный Ми-28 и многоцелевой вертолет Ми-8, которые нанесли удар по противнику неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния. "Подходим мы достаточно близко, но благо работают наши товарищи-армейцы, которые выполняют полеты на вертолетах Ми-8МТПР, создают помехи. В общем, враг нас, мы надеемся, не видит, но так и есть, поэтому мы скрытно выполняем свою работу. <...> Техника современная, многое позволяет, многое прощает, чувствуешь себя в ней абсолютно уверенно, безопасно также во многом благодаря бортовому комплексу обороны, который себя неоднократно уже проявил, очень даже хорошо спасает, отводит, все безопасно", - рассказал он.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
https://ria.ru/20240331/vsu-1936994525.html
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работино, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Вертолеты нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области
МО: Вертолеты уничтожили три единицы бронетехники ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск "Днепр" уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Сегодня был вылет на запорожское направление в целях поддержки наших сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника. По докладам передового авиационного наводчика, все ракеты попали точно в цель. Все благополучно, выполнили отворот, безопасно вернулись на аэродром вылета", - сказал журналистам командир экипажа вертолета Ка-52.
Отмечается, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", ударный Ми-28 и многоцелевой вертолет Ми-8, которые нанесли удар по противнику неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния.
"Подходим мы достаточно близко, но благо работают наши товарищи-армейцы, которые выполняют полеты на вертолетах Ми-8МТПР, создают помехи. В общем, враг нас, мы надеемся, не видит, но так и есть, поэтому мы скрытно выполняем свою работу. <...> Техника современная, многое позволяет, многое прощает, чувствуешь себя в ней абсолютно уверенно, безопасно также во многом благодаря бортовому комплексу обороны, который себя неоднократно уже проявил, очень даже хорошо спасает, отводит, все безопасно", - рассказал он.