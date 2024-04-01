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Танки обеспечили продвижение штурмовых групп на Донецком направлении - РИА Новости, 01.04.2024
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05:18 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012453.html
Танки обеспечили продвижение штурмовых групп на Донецком направлении
Танки обеспечили продвижение штурмовых групп на Донецком направлении - РИА Новости, 01.04.2024
Танки обеспечили продвижение штурмовых групп на Донецком направлении
Экипажи танков Т-80 и операторы ударных БпЛА 1-го армейского корпуса обеспечили продвижение штурмовых групп "Южной" группировки войск на Донецком направлении... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:18
2024-04-01T05:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-80
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Экипажи танков Т-80 и операторы ударных БпЛА 1-го армейского корпуса обеспечили продвижение штурмовых групп "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО, сообщило Министерство обороны РФ. Сообщается, что танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделения "Южной" группировки войск и уничтожению пехоты противника в опорных пунктах, а также обеспечивают работу бронетехники, которая при помощи трала расчищает дорогу для штурмовых десантных групп. Отмечается, что, используя рельеф местности, экипажи современных модернизированных танков Т-80 выдвигаются на рубеж открытия огня, уничтожают живую силу украинских формирований в укрытиях, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны противника. Минобороны сообщает, что на одном из участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении СВО было замечено движение противника. Экипажи танков Т-80 совместно с операторами ударных БпЛА оперативно нанесли удар по опорному пункту ВСУ и уничтожили живую силу и технику украинских националистов.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
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россия, вооруженные силы украины, т-80, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Танки обеспечили продвижение штурмовых групп на Донецком направлении

МО: танки Т-80 и БПЛА расчистили путь штурмовикам на донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Экипажи танков Т-80 и операторы ударных БпЛА 1-го армейского корпуса обеспечили продвижение штурмовых групп "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО, сообщило Министерство обороны РФ.
Сообщается, что танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделения "Южной" группировки войск и уничтожению пехоты противника в опорных пунктах, а также обеспечивают работу бронетехники, которая при помощи трала расчищает дорогу для штурмовых десантных групп.
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Отмечается, что, используя рельеф местности, экипажи современных модернизированных танков Т-80 выдвигаются на рубеж открытия огня, уничтожают живую силу украинских формирований в укрытиях, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны противника.
Минобороны сообщает, что на одном из участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении СВО было замечено движение противника. Экипажи танков Т-80 совместно с операторами ударных БпЛА оперативно нанесли удар по опорному пункту ВСУ и уничтожили живую силу и технику украинских националистов.
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