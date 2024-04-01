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Российские ремонтники восстановили трофейную немецкую БМП Marder - РИА Новости, 01.04.2024
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05:05 01.04.2024 (обновлено: 08:40 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937011764.html
Российские ремонтники восстановили трофейную немецкую БМП Marder
Российские ремонтники восстановили трофейную немецкую БМП Marder - РИА Новости, 01.04.2024
Российские ремонтники восстановили трофейную немецкую БМП Marder
Военнослужащие ремонтных подразделений группировки "Центр" сообщили РИА Новости, что восстановили своими силами и изучили трофейную немецкую БМП Marder,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:05
2024-04-01T08:40
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие ремонтных подразделений группировки "Центр" сообщили РИА Новости, что восстановили своими силами и изучили трофейную немецкую БМП Marder, эвакуированную в районе населенного пункта Северное на авдеевском направлении. Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на авдеевском участке фронта в Донбассе. "Неисправность была топливной системы, были повреждены радиаторы охлаждения, электропроводка. Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали достаточно быстро", - рассказал РИА Новости военнослужащий ремонтного подразделения группировки "Центр". По словам военнослужащего, БМП была обнаружена разведчиками группировки "Центр". Брошенная немецкая бронемашина находилась в воронке от артснаряда на достаточно открытом участке, поэтому эвакуировать ее было решено в темное время суток. Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала провели инженерную разведку данного района для обеспечения безопасности, а после уже достали машину. После успешной эвакуации БМП Marder была отправлена на восстановление, сейчас она полностью на ходу. Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
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Восстановленный трофейный БМП Marder, захваченный на Авдеевском направлении
Ремонтники российской группировки войск "Центр" восстановили первую трофейную немецкую БМП Marder, захваченную на авдеевском направлении. По их словам, эта машина из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе.
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донбасс, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Российские ремонтники восстановили трофейную немецкую БМП Marder

Бойцы группировки "Центр" восстановили первую трофейную немецкую БМП Marder

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие ремонтных подразделений группировки "Центр" сообщили РИА Новости, что восстановили своими силами и изучили трофейную немецкую БМП Marder, эвакуированную в районе населенного пункта Северное на авдеевском направлении.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на авдеевском участке фронта в Донбассе.
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"Неисправность была топливной системы, были повреждены радиаторы охлаждения, электропроводка. Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали достаточно быстро", - рассказал РИА Новости военнослужащий ремонтного подразделения группировки "Центр".
По словам военнослужащего, БМП была обнаружена разведчиками группировки "Центр". Брошенная немецкая бронемашина находилась в воронке от артснаряда на достаточно открытом участке, поэтому эвакуировать ее было решено в темное время суток. Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала провели инженерную разведку данного района для обеспечения безопасности, а после уже достали машину. После успешной эвакуации БМП Marder была отправлена на восстановление, сейчас она полностью на ходу.
Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
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