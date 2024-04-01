https://ria.ru/20240401/sotsuslugi-1937112200.html

Путин поручил повысить доступность соцуслуг для родителей

Путин поручил повысить доступность соцуслуг для родителей - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил повысить доступность соцуслуг для родителей

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать текущую ситуацию и принять меры по повышению доступности соцуслуг для молодых родителей, включая... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:23

2024-04-01T14:23

2024-04-01T14:23

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать текущую ситуацию и принять меры по повышению доступности соцуслуг для молодых родителей, включая проведение Дня здоровой мамы в поликлиниках, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. "Обеспечить проведение анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются молодые родители, и по результатам такого анализа реализовать меры, направленные на повышение доступности и эффективности услуг, предоставляемых в организациях социальной сферы, включая проведение в медицинских организациях первичного звена здравоохранения Дня здоровой мамы, предусмотрев возможность его проведения в том числе в выходные дни" - говорится в документе. Данной работой поручено заняться правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и исполнительными органами субъектов РФ. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 сентября.

https://ria.ru/20240401/putin-1937109936.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин