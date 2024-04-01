https://ria.ru/20240401/sotsuslugi-1937112200.html
Путин поручил повысить доступность соцуслуг для родителей
Путин поручил повысить доступность соцуслуг для родителей - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил повысить доступность соцуслуг для родителей
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать текущую ситуацию и принять меры по повышению доступности соцуслуг для молодых родителей, включая... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:23
2024-04-01T14:23
2024-04-01T14:23
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать текущую ситуацию и принять меры по повышению доступности соцуслуг для молодых родителей, включая проведение Дня здоровой мамы в поликлиниках, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. "Обеспечить проведение анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются молодые родители, и по результатам такого анализа реализовать меры, направленные на повышение доступности и эффективности услуг, предоставляемых в организациях социальной сферы, включая проведение в медицинских организациях первичного звена здравоохранения Дня здоровой мамы, предусмотрев возможность его проведения в том числе в выходные дни" - говорится в документе. Данной работой поручено заняться правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и исполнительными органами субъектов РФ. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 сентября.
https://ria.ru/20240401/putin-1937109936.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил повысить доступность соцуслуг для родителей
Путин поручил принять меры по повышению доступности соцуслуг для родителей
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать текущую ситуацию и принять меры по повышению доступности соцуслуг для молодых родителей, включая проведение Дня здоровой мамы в поликлиниках, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
"Обеспечить проведение анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются молодые родители, и по результатам такого анализа реализовать меры, направленные на повышение доступности и эффективности услуг, предоставляемых в организациях социальной сферы, включая проведение в медицинских организациях первичного звена здравоохранения Дня здоровой мамы, предусмотрев возможность его проведения в том числе в выходные дни" - говорится в документе.
Данной работой поручено заняться правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и исполнительными органами субъектов РФ. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 сентября.