В Бангладеш могут приостановить работу Facebook* и YouTube
Правительство Бангладеш может приостановить работу Facebook* и YouTube
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство Бангладеш может временно приостановить работу крупных социальных сетей, включая Facebook* и YouTube, если они не будут соблюдать рекомендации правительства по сдерживанию распространения дезинформации, передает издание Dhaka Tribune со ссылкой на Мозаммель Хака, председателя правительственного комитета по закону и порядку.
"Эти платформы социальных сетей не принимают мер против слухов и киберпреступлений, несмотря на жалобы правительства. Поскольку у Facebook* и YouTube нет офисов в Бангладеш, они не прислушиваются к нашим рекомендациям и инструкциям", - заявил Хак.
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Он отметил, что в соответствии с положениями закона о социальных сетях, если поступает какая-либо жалоба, по ней должно быть проведено расследование и приняты соответствующие меры, "но они не расследуют наши жалобы и не принимают мер".
Хак добавил, что медиагиганты будут проинформированы о несоблюдении государственных инструкций, а затем, если они и далее не будут соблюдать требования, правительство может прибегнуть к публикации объявлений в газетах с упоминанием об их несоблюдении, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Кроме того, упомянутым компаниям будут направлены публичные уведомления, чтобы они не смогли подать жалобу на ограничение их прав.
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