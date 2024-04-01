https://ria.ru/20240401/sotsseti-1937059735.html

В Бангладеш могут приостановить работу Facebook* и YouTube

В Бангладеш могут приостановить работу Facebook* и YouTube - РИА Новости, 01.04.2024

В Бангладеш могут приостановить работу Facebook* и YouTube

Правительство Бангладеш может временно приостановить работу крупных социальных сетей, включая Facebook* и YouTube, если они не будут соблюдать рекомендации... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:46

2024-04-01T11:46

2024-04-01T11:46

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство Бангладеш может временно приостановить работу крупных социальных сетей, включая Facebook* и YouTube, если они не будут соблюдать рекомендации правительства по сдерживанию распространения дезинформации, передает издание Dhaka Tribune со ссылкой на Мозаммель Хака, председателя правительственного комитета по закону и порядку. "Эти платформы социальных сетей не принимают мер против слухов и киберпреступлений, несмотря на жалобы правительства. Поскольку у Facebook* и YouTube нет офисов в Бангладеш, они не прислушиваются к нашим рекомендациям и инструкциям", - заявил Хак. Он отметил, что в соответствии с положениями закона о социальных сетях, если поступает какая-либо жалоба, по ней должно быть проведено расследование и приняты соответствующие меры, "но они не расследуют наши жалобы и не принимают мер". Хак добавил, что медиагиганты будут проинформированы о несоблюдении государственных инструкций, а затем, если они и далее не будут соблюдать требования, правительство может прибегнуть к публикации объявлений в газетах с упоминанием об их несоблюдении, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Кроме того, упомянутым компаниям будут направлены публичные уведомления, чтобы они не смогли подать жалобу на ограничение их прав.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240326/youtube-1935784861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, технологии, бангладеш, россия, facebook, youtube