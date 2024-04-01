https://ria.ru/20240401/sobaka-1937068420.html

Двум жителям Самарской области вынесли приговор за убийство дворовой собаки

Двум жителям Самарской области вынесли приговор за убийство дворовой собаки - РИА Новости, 01.04.2024

Двум жителям Самарской области вынесли приговор за убийство дворовой собаки

Суд назначил исправительные работы двум жителям города Чапаевска в Самарской области за жестокое убийство дворовой собаки в присутствии детей. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:17

2024-04-01T12:17

2024-04-01T12:17

происшествия

чапаевск

самарская область

россия

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САМАРА, 1 апр - РИА Новости. Суд назначил исправительные работы двум жителям города Чапаевска в Самарской области за жестокое убийство дворовой собаки в присутствии детей. Как сообщает прокуратура Самарской области, суд и следователи установили, что в августе 2023 года пьяные мужчины, находясь во дворе одного из многоквартирных домов Чапаевска, решили жестоко расправиться с дворовой собакой. Они надели на нее поводок и отвели в ближайшую лесополосу, где ударили перочинным ножом и перерезали собаке гортань. По данным областного ГУМВД, мужчины совершили преступление в присутствии детей, которые привели пострадавшее животное к одному из домов в Чапаевске. Там собаку заметила местная жительница, она несколько раз возила животное в ветеринарную клинику, однако через несколько дней собака умерла. Мужчины, убившие собаку, стали фигурантами уголовного дела о жестоком обращении с животными (пункт "а" части 2 статьи 245 УК РФ). "Вину в совершении преступления подсудимые признали в полном объеме. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде исправительных работ", - сообщила прокуратура Самарской области.

https://ria.ru/20240328/sobaka-1936353486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чапаевск, самарская область, россия