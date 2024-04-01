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Концерн "Калашников" представит беспилотник "Скат-350М" - РИА Новости, 01.04.2024
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15:19 01.04.2024 (обновлено: 15:36 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/skat-350m-1937129668.html
Концерн "Калашников" представит беспилотник "Скат-350М"
Концерн "Калашников" представит беспилотник "Скат-350М" - РИА Новости, 01.04.2024
Концерн "Калашников" представит беспилотник "Скат-350М"
Концерн "Калашников" представит на выставке "Экспотехностраж" применяемый в зоне специальной военной операции беспилотник "Скат-350М", сообщили в компании. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:19
2024-04-01T15:36
безопасность
технологии
санкт-петербург
украина
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Концерн "Калашников" представит на выставке "Экспотехностраж" применяемый в зоне специальной военной операции беспилотник "Скат-350М", сообщили в компании. "Концерн "Калашников" впервые представит комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Скат-350М" на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "Экспотехностраж. День передовых технологий" в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля. "Скат-350М" эффективно используется подразделениями Росгвардии в зоне СВО", - сказали в компании. Там напомнили, что в марте спецназ Росгвардии обнаружил при помощи "Ската" и обеспечил поражение РСЗО RM-70 Vampire войск Украины, которая, находясь в Харьковской области, готовилась к обстрелу Белгорода. Координаты РСЗО противника оперативно были переданы ВС РФ. В результате удара ракетным оружием украинская установка получила критические повреждения и была выведена из строя, расчет частично уничтожен. Кроме дрона в экспозиции "Калашникова" будет представлен широкий спектр продукции предприятий холдинга: современные образцы боевого и гражданского стрелкового оружия, морская техника, решения в области динамической зашиты, всего - 30 наименований изделий. "Росгвардия – наш традиционный надежный, проверенный и чрезвычайно важный партнер. Поэтому мы используем любую возможность для поддержания контактов между нами: Росгвардия информирует нас о новых задачах, мы со своей стороны предлагаем под них оперативные и эффективные решения", - отметил президент концерна Алан Лушников, слова которого приводят в компании.
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безопасность, технологии, санкт-петербург, украина, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Санкт-Петербург, Украина, Харьковская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
Концерн "Калашников" представит беспилотник "Скат-350М"

В Петербурге "Калашников" покажет дрон "Скат-350М", применяемый в СВО

© Фото : Концерн "Калашников"Беспилотник "Скат-350М"
Беспилотник Скат-350М - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Концерн "Калашников"
Беспилотник "Скат-350М"
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Концерн "Калашников" представит на выставке "Экспотехностраж" применяемый в зоне специальной военной операции беспилотник "Скат-350М", сообщили в компании.
«
"Концерн "Калашников" впервые представит комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Скат-350М" на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "Экспотехностраж. День передовых технологий" в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля. "Скат-350М" эффективно используется подразделениями Росгвардии в зоне СВО", - сказали в компании.
Там напомнили, что в марте спецназ Росгвардии обнаружил при помощи "Ската" и обеспечил поражение РСЗО RM-70 Vampire войск Украины, которая, находясь в Харьковской области, готовилась к обстрелу Белгорода. Координаты РСЗО противника оперативно были переданы ВС РФ. В результате удара ракетным оружием украинская установка получила критические повреждения и была выведена из строя, расчет частично уничтожен.
Кроме дрона в экспозиции "Калашникова" будет представлен широкий спектр продукции предприятий холдинга: современные образцы боевого и гражданского стрелкового оружия, морская техника, решения в области динамической зашиты, всего - 30 наименований изделий.
"Росгвардия – наш традиционный надежный, проверенный и чрезвычайно важный партнер. Поэтому мы используем любую возможность для поддержания контактов между нами: Росгвардия информирует нас о новых задачах, мы со своей стороны предлагаем под них оперативные и эффективные решения", - отметил президент концерна Алан Лушников, слова которого приводят в компании.
Украинская РСЗО RM-70 Вампир - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Дрон "Скат" обнаружил готовившуюся к обстрелу Белгорода украинскую РСЗО
18 марта, 20:50
 
БезопасностьТехнологииСанкт-ПетербургУкраинаХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФ
 
 
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