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Эксперт назвал возможную причину "гаванского синдрома" - РИА Новости, 01.04.2024
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16:08 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/sindrom-1937147525.html
Эксперт назвал возможную причину "гаванского синдрома"
Эксперт назвал возможную причину "гаванского синдрома" - РИА Новости, 01.04.2024
Эксперт назвал возможную причину "гаванского синдрома"
Реальной причиной "гаванского синдрома" является высокочастотное воздействие оборудования, устанавливаемого американскими спецслужбами в посольствах США для... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:08
2024-04-01T16:08
в мире
сша
куба
москва
игорь коротченко
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
агентство национальной безопасности сша
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Реальной причиной "гаванского синдрома" является высокочастотное воздействие оборудования, устанавливаемого американскими спецслужбами в посольствах США для борьбы с различными видами "прослушки", полагает известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Так он прокомментировал сообщение телеканала CBS News, утверждающего о наличии якобы имеющихся доказательств причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома". Аналитик отметил, что в каждом американском посольстве существуют особорежимные помещения и даже целые этажи, закрытые для посещения обычными дипломатами. Речь идёт о помещениях дипломатических резидентур ЦРУ и постах электронного прослушивания Агентства национальной безопасности США, где находится различное радиоэлектронное оборудование. "Дипломатические резидентуры ЦРУ полностью "закрываются" высокочастотным, непроницаемым для различных радиоизлучений "электронным коконом", различными микроволновыми и ультразвуковыми датчиками, осуществляющими воздействие на стены, несущие конструкции и так далее с целью исключения утечек информации по различным техническим каналам. Такие меры безопасности особенно интенсивно применяются спецслужбами США в диппредставительствах, расположенных в недружественных Вашингтону странах с жёстким контрразведывательным режимом. Куба относится к их числу", - пояснил собеседник агентства. Коротченко подчеркнул, что, таким образом, в посольских комплексах США присутствует постоянное высокочастотное излучение, которое неблагоприятным образом воздействует на человеческий организм. "И на "старом" здании посольства США в Москве невооруженным глазом видны конструкции с радиопрозрачными укрытиями. Там находятся антенные комплексы радиоэлектронного перехвата, а верхний этаж полностью отведен под аппаратуру АНБ США, которая дает дополнительное фоновое воздействие. Не будем также забывать, что в посольстве США в Москве в предшествующий период было как минимум два внутренних пожара, источником которых выступала различная электронная аппаратура, применявшаяся американцами в разведывательных целях", - добавил аналитик. Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20240401/sindrom-1937123074.html
https://ria.ru/20230310/pentagon-1856900262.html
https://ria.ru/20240401/obvineniya-1937114563.html
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в мире, сша, куба, москва, игорь коротченко, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), агентство национальной безопасности сша
В мире, США, Куба, Москва, Игорь Коротченко, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности США
Эксперт назвал возможную причину "гаванского синдрома"

Эксперт связал "гаванский синдром" с методом глушения "жучков" в посольствах США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Реальной причиной "гаванского синдрома" является высокочастотное воздействие оборудования, устанавливаемого американскими спецслужбами в посольствах США для борьбы с различными видами "прослушки", полагает известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал сообщение телеканала CBS News, утверждающего о наличии якобы имеющихся доказательств причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома".
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СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома"
Вчера, 15:00

"Гаванский синдром" - это следствие воздействия на дипломатический персонал систем безопасности в американских посольствах, осуществляющих высокочастотное, микроволновое и ультразвуковое подавление возможно внедрённых закладных устройств дистанционного съема информации со стороны противостоящих США спецслужб стран пребывания. Все претензии за причиненный вред здоровью американских дипломатов нужно предъявлять Госдепартаменту США и американским спецслужбам, ответственным в частности за обеспечение комплексной системы безопасности дипмиссий" - сказал Коротченко РИА Новости.

Аналитик отметил, что в каждом американском посольстве существуют особорежимные помещения и даже целые этажи, закрытые для посещения обычными дипломатами. Речь идёт о помещениях дипломатических резидентур ЦРУ и постах электронного прослушивания Агентства национальной безопасности США, где находится различное радиоэлектронное оборудование.
«
"Дипломатические резидентуры ЦРУ полностью "закрываются" высокочастотным, непроницаемым для различных радиоизлучений "электронным коконом", различными микроволновыми и ультразвуковыми датчиками, осуществляющими воздействие на стены, несущие конструкции и так далее с целью исключения утечек информации по различным техническим каналам. Такие меры безопасности особенно интенсивно применяются спецслужбами США в диппредставительствах, расположенных в недружественных Вашингтону странах с жёстким контрразведывательным режимом. Куба относится к их числу", - пояснил собеседник агентства.
Коротченко подчеркнул, что, таким образом, в посольских комплексах США присутствует постоянное высокочастотное излучение, которое неблагоприятным образом воздействует на человеческий организм.
Американский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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«
"И на "старом" здании посольства США в Москве невооруженным глазом видны конструкции с радиопрозрачными укрытиями. Там находятся антенные комплексы радиоэлектронного перехвата, а верхний этаж полностью отведен под аппаратуру АНБ США, которая дает дополнительное фоновое воздействие. Не будем также забывать, что в посольстве США в Москве в предшествующий период было как минимум два внутренних пожара, источником которых выступала различная электронная аппаратура, применявшаяся американцами в разведывательных целях", - добавил аналитик.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
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В миреСШАКубаМоскваИгорь КоротченкоУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Агентство национальной безопасности США
 
 
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