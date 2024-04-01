СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома"
Spiegel: первые случаи "гаванского синдрома" зафиксированы в консульстве США
© AP Photo / Michael ProbstСолнце восходит над Кварталом банков во Франкфурте-на-Майне, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Солнце восходит над Кварталом банков во Франкфурте-на-Майне, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первые случаи так называемого "гаванского синдрома" были зафиксированы в консульстве США в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщило в понедельник издание Spiegel со ссылкой на бывшего сотрудника Государственного департамента Марка Лензи.
Spiegel входит в международную группу СМИ, которые выпустили расследование, в котором утверждается, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям так называемого "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России беспочвенными.
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"Тогда, в начале ноября 2014 года, (по словам Лензи - ред.) нападению подверглись несколько чиновников правительства США. Ему известно о двух случаях: одном в здании консульства и одном в жилом комплексе консульства. Это было настолько жестоко, что некоторые из них потеряли сознание", - пишет Spiegel.
По словам Лензи, инцидентам 2014 года не было уделено достаточного внимания в США.
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"Вместо того, чтобы расследовать эти дела в 2014 году, правительство США решило отвернуться и сделать вид, что ничего не произошло", - сказал бывший сотрудник госдепа.
Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому"
1 марта 2023, 19:50
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам.
Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".