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СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома" - РИА Новости, 01.04.2024
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15:00 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/sindrom-1937123074.html
СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома"
СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома" - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома"
Первые случаи так называемого "гаванского синдрома" были зафиксированы в консульстве США в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщило в понедельник издание Spiegel... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:00
2024-04-01T15:00
в мире
сша
россия
франкфурт-на-майне
дмитрий песков
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первые случаи так называемого "гаванского синдрома" были зафиксированы в консульстве США в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщило в понедельник издание Spiegel со ссылкой на бывшего сотрудника Государственного департамента Марка Лензи.Spiegel входит в международную группу СМИ, которые выпустили расследование, в котором утверждается, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям так называемого "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России беспочвенными. Лензи, который ранее утверждал, что сам испытывал "гаванский синдром" в китайском Гуанчжоу, сообщил Spiegel, что первые случаи были во Франкфурте в 2014 году, а не в в 2016 году в Гаване, как считалось ранее. "Тогда, в начале ноября 2014 года, (по словам Лензи - ред.) нападению подверглись несколько чиновников правительства США. Ему известно о двух случаях: одном в здании консульства и одном в жилом комплексе консульства. Это было настолько жестоко, что некоторые из них потеряли сознание", - пишет Spiegel. По словам Лензи, инцидентам 2014 года не было уделено достаточного внимания в США. "Вместо того, чтобы расследовать эти дела в 2014 году, правительство США решило отвернуться и сделать вид, что ничего не произошло", - сказал бывший сотрудник госдепа. Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам. Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".
https://ria.ru/20240401/ssha-1937008026.html
https://ria.ru/20230301/razvedsoobschestvo-1855212685.html
https://ria.ru/20240401/obvineniya-1937114563.html
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в мире, сша, россия, франкфурт-на-майне, дмитрий песков, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Франкфурт-на-Майне, Дмитрий Песков, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома"

Spiegel: первые случаи "гаванского синдрома" зафиксированы в консульстве США

© AP Photo / Michael ProbstСолнце восходит над Кварталом банков во Франкфурте-на-Майне, Германия
Солнце восходит над Кварталом банков во Франкфурте-на-Майне, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Michael Probst
Солнце восходит над Кварталом банков во Франкфурте-на-Майне, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первые случаи так называемого "гаванского синдрома" были зафиксированы в консульстве США в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщило в понедельник издание Spiegel со ссылкой на бывшего сотрудника Государственного департамента Марка Лензи.
Spiegel входит в международную группу СМИ, которые выпустили расследование, в котором утверждается, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям так называемого "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России беспочвенными.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
CBS утверждает о "доказательствах" причастности РФ к "гаванскому синдрому"
02:45
Лензи, который ранее утверждал, что сам испытывал "гаванский синдром" в китайском Гуанчжоу, сообщил Spiegel, что первые случаи были во Франкфурте в 2014 году, а не в в 2016 году в Гаване, как считалось ранее.
«
"Тогда, в начале ноября 2014 года, (по словам Лензи - ред.) нападению подверглись несколько чиновников правительства США. Ему известно о двух случаях: одном в здании консульства и одном в жилом комплексе консульства. Это было настолько жестоко, что некоторые из них потеряли сознание", - пишет Spiegel.
По словам Лензи, инцидентам 2014 года не было уделено достаточного внимания в США.
«
"Вместо того, чтобы расследовать эти дела в 2014 году, правительство США решило отвернуться и сделать вид, что ничего не произошло", - сказал бывший сотрудник госдепа.
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому"
1 марта 2023, 19:50

Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.

Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам.
Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Песков прокомментировал обвинения в причастности к "гаванскому синдрому"
14:30
 
В миреСШАРоссияФранкфурт-на-МайнеДмитрий ПесковУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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