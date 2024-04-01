https://ria.ru/20240401/sindrom-1937123074.html

СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома"

СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома" - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ раскрыли, где были зафиксированы первые случаи "гаванского синдрома"

Первые случаи так называемого "гаванского синдрома" были зафиксированы в консульстве США в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщило в понедельник издание Spiegel... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:00

2024-04-01T15:00

2024-04-01T15:00

в мире

сша

россия

франкфурт-на-майне

дмитрий песков

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первые случаи так называемого "гаванского синдрома" были зафиксированы в консульстве США в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщило в понедельник издание Spiegel со ссылкой на бывшего сотрудника Государственного департамента Марка Лензи.Spiegel входит в международную группу СМИ, которые выпустили расследование, в котором утверждается, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям так называемого "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России беспочвенными. Лензи, который ранее утверждал, что сам испытывал "гаванский синдром" в китайском Гуанчжоу, сообщил Spiegel, что первые случаи были во Франкфурте в 2014 году, а не в в 2016 году в Гаване, как считалось ранее. "Тогда, в начале ноября 2014 года, (по словам Лензи - ред.) нападению подверглись несколько чиновников правительства США. Ему известно о двух случаях: одном в здании консульства и одном в жилом комплексе консульства. Это было настолько жестоко, что некоторые из них потеряли сознание", - пишет Spiegel. По словам Лензи, инцидентам 2014 года не было уделено достаточного внимания в США. "Вместо того, чтобы расследовать эти дела в 2014 году, правительство США решило отвернуться и сделать вид, что ничего не произошло", - сказал бывший сотрудник госдепа. Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам. Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".

https://ria.ru/20240401/ssha-1937008026.html

https://ria.ru/20230301/razvedsoobschestvo-1855212685.html

https://ria.ru/20240401/obvineniya-1937114563.html

сша

россия

франкфурт-на-майне

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в мире, сша, россия, франкфурт-на-майне, дмитрий песков, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)