https://ria.ru/20240401/simonyan-1937132421.html

СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян

СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян - РИА Новости, 01.04.2024

СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении главреду медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, заявило ведомство в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:26

2024-04-01T15:26

2024-04-01T17:52

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении главреду медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, заявило ведомство в Telegram-канале.СБУ заочно сообщила о подозрении медиаменеджеру по статьям "Геноцид", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Пропаганда войны", "Оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников".В ведомстве также обвиняют Симоньян в "публичных призывах <...> к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года". При этом СБУ не уточняет, о каких высказываниях идет речь. Как отметило ведомство, она одной из первых поддержала спецоперацию. Как объяснила сама Симоньян, украинские власти таким шагом преследуют две цели.Во-первых, они стремятся закрыть ей возможность ездить по миру, ошибочно полагая, что от этого она будет "страдать"."Второе: заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее", — объяснила журналист.Служба безопасности Украины в марте 2023 года заочно сообщила о подозрении Симоньян "за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело. При этом киевский режим постоянно занимается преследованием журналистов — как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала спецоперации в республике запретили все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциировались с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Еще в марте 2022 года кабмин Украины предложил бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" информационные агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против российских журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Киева еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.Кроме того, власти Украины запретили некоторым иностранным журналистам исполнять свои профессиональные обязанности в стране. Запрет коснулся также сотрудников западных СМИ. По данным итальянских СМИ, репортерам Андреа Шерезини, Альфредо Боско и Сальваторе Гардзилло, которые занимаются освещением украинского кризиса с 2014 года, ВСУ отказали в продлении аккредитации. Украинское издание "Детектор медиа" также сообщало, что власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. А журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения Крыма, где он пообщался с местными жителями.

https://ria.ru/20240130/sbu-1924384487.html

https://ria.ru/20240201/pevtsov-1924864715.html

https://ria.ru/20231222/bloger-1917594960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, маргарита симоньян, служба безопасности украины, россия