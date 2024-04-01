https://ria.ru/20240401/shvetsiya-1937142482.html

В Швеции заявили о задержках в производстве боеприпасов

В Швеции заявили о задержках в производстве боеприпасов - РИА Новости, 01.04.2024

В Швеции заявили о задержках в производстве боеприпасов

Производство новых боеприпасов задерживается в Швеции из-за очередей на их тестовые испытания, эта проблема актуальна во всей Европе, сообщает радио Sveriges... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:50

2024-04-01T15:50

2024-04-01T15:50

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Производство новых боеприпасов задерживается в Швеции из-за очередей на их тестовые испытания, эта проблема актуальна во всей Европе, сообщает радио Sveriges Radio. "Очереди на испытание новых боеприпасов по всей Европе длинные, а потребность в боеприпасах велика", - говорится в сообщении. Как отмечается, число тестовых испытаний боеприпасов в Европе ограничено, в результате чего создается ситуация, когда есть уже готовые партии боеприпасов, которые не могут быть сразу протестированы. Глава испытательного центра шведской компании по производству оружия Bofors Стефан Крол заявил радио, что для тестирования требуется дневной свет, а потому "испытательные центры, которые должны проверять все поставляемые партии, не могут работать в пять смен". Он также заявил, что в настоящее время в Bofors очередь составляет один год. Также отмечается, что генеральный секретарь Ассоциации шведских предприятий по безопасности и обороне Роберт Лиммергорд признает, что Швеция находится в кризисной ситуации, и это заставляет ее искать решения, "которые необходимы для повышения нашей способности осуществлять поставки Украине и другим странам-партнерам". В качестве предполагаемого решения проблемы он предложил открыть ещё один полигон. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231006/nato-1900886431.html

https://ria.ru/20240130/shvetsiya-1924300252.html

украина

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украина, европа, россия, сергей лавров, нато, в мире, швеция