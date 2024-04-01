https://ria.ru/20240401/shutka-1937015710.html

В Иркутске задержали пассажира самолета, пошутившего про бомбу

В Иркутске задержали пассажира самолета, пошутившего про бомбу - РИА Новости, 01.04.2024

В Иркутске задержали пассажира самолета, пошутившего про бомбу

Первого апреля в Иркутске на 3,5 часа был задержан авиарейс после того, как один из пассажиров во время посадки на рейс заявил, что перевозит в багаже взрывное... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T07:16

2024-04-01T07:16

2024-04-01T07:16

иркутск

ираэро

sukhoi superjet 100 (ssj100)

происшествия

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ИРКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Первого апреля в Иркутске на 3,5 часа был задержан авиарейс после того, как один из пассажиров во время посадки на рейс заявил, что перевозит в багаже взрывное устройство, мужчину передали полиции, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро". "Первого апреля на рейсе № IO105, при досмотре в аэропорту Иркутска один из пассажиров 1989 года рождения рейса Иркутск-Чита-Благовещенск-Владивосток заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В тот момент на борту было 93 пассажира. "Шутник" был снят с рейса и передан полиции", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро" в этот момент был полностью готов к полету. В соответствии с правилами авиационной безопасности, командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров и повторном досмотре. Людей доставили на автобусе в аэровокзал. Сотрудники аэропорта провели дополнительный досмотр пассажиров, их ручной клади, багажа, бортового питания и грузов. "В итоге вылет, изначально назначенный на 03.45 (23.45 мск воскресенья – ред.) местного времени, состоялся в 07.19 (02.19 мск) с задержкой более 3,5 часа", - добавил представитель "ИрАэро". По данным авиаперевозчика, с начала года - это первый подобный случай, в прошлом году на рейсах авиакомпании было три таких истории, как и годом ранее.

https://ria.ru/20240401/samolet-1937010459.html

https://ria.ru/20240326/bomba-1935966998.html

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иркутск, ираэро, sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия, россия