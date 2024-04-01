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В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте - РИА Новости, 01.04.2024
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12:43 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/shtraf-1937076910.html
В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте
В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте - РИА Новости, 01.04.2024
В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект КПРФ, которым увеличивается штраф до 100 тысяч рублей за неисполнение... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:43
2024-04-01T12:43
общество
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект КПРФ, которым увеличивается штраф до 100 тысяч рублей за неисполнение обязанности по выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема их на работу. "Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты - влечет наложение административного штрафа", - сказано в проекте. Авторы проекта отмечают, что инициатива увеличивает штрафы за указанное правонарушение для должностных лиц с ныне действующих пяти - десяти тысяч рублей до двадцати - тридцати тысяч рублей, а также вводит административную ответственность работодателей - юридических лиц в виде штрафа от пятидесяти до ста тысяч рублей.
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общество, госдума рф, кпрф
Общество, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте

Комитет ГД одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект КПРФ, которым увеличивается штраф до 100 тысяч рублей за неисполнение обязанности по выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема их на работу.
«
"Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты - влечет наложение административного штрафа", - сказано в проекте.
Авторы проекта отмечают, что инициатива увеличивает штрафы за указанное правонарушение для должностных лиц с ныне действующих пяти - десяти тысяч рублей до двадцати - тридцати тысяч рублей, а также вводит административную ответственность работодателей - юридических лиц в виде штрафа от пятидесяти до ста тысяч рублей.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В ГД внесли проект об индексации выплат работающим инвалидам-пенсионерам
19 сентября 2023, 15:05
 
ОбществоГосдума РФКПРФ
 
 
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