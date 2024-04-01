https://ria.ru/20240401/shtraf-1937076910.html

В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте

В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте - РИА Новости, 01.04.2024

В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект КПРФ, которым увеличивается штраф до 100 тысяч рублей за неисполнение... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:43

2024-04-01T12:43

2024-04-01T12:43

общество

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект КПРФ, которым увеличивается штраф до 100 тысяч рублей за неисполнение обязанности по выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема их на работу. "Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты - влечет наложение административного штрафа", - сказано в проекте. Авторы проекта отмечают, что инициатива увеличивает штрафы за указанное правонарушение для должностных лиц с ныне действующих пяти - десяти тысяч рублей до двадцати - тридцати тысяч рублей, а также вводит административную ответственность работодателей - юридических лиц в виде штрафа от пятидесяти до ста тысяч рублей.

https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html

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общество, госдума рф, кпрф