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В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте
В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте - РИА Новости, 01.04.2024
В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект КПРФ, которым увеличивается штраф до 100 тысяч рублей за неисполнение... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:43
2024-04-01T12:43
2024-04-01T12:43
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект КПРФ, которым увеличивается штраф до 100 тысяч рублей за неисполнение обязанности по выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема их на работу. "Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты - влечет наложение административного штрафа", - сказано в проекте. Авторы проекта отмечают, что инициатива увеличивает штрафы за указанное правонарушение для должностных лиц с ныне действующих пяти - десяти тысяч рублей до двадцати - тридцати тысяч рублей, а также вводит административную ответственность работодателей - юридических лиц в виде штрафа от пятидесяти до ста тысяч рублей.
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общество, госдума рф, кпрф
Общество, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте
Комитет ГД одобрили проект о штрафе за отказ инвалиду в работе по квоте