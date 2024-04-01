https://ria.ru/20240401/shkolniki-1937119412.html

Путин поручил принять меры, чтобы сбалансировать нагрузку на школьников

Путин поручил принять меры, чтобы сбалансировать нагрузку на школьников - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил принять меры, чтобы сбалансировать нагрузку на школьников

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер, чтобы сбалансировать и сделать результативной учебную и воспитательную нагрузку... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер, чтобы сбалансировать и сделать результативной учебную и воспитательную нагрузку на школьников. Перечень поручений президента по реализации послания Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - указано в документе. Как следует из текста, обеспечить такой результат планируют "в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий, усиления межпредметных связей". Достичь этого предполагается и за счет "сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ". Кроме того, для достижения этой цели предстоит обеспечить соответствие содержания основных общеобразовательных программ и информации в контрольных материалах, которые используются при проведении итоговой аттестации, отмечено в соответствующем пункте поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/kapremont-1937117862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин