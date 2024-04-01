https://ria.ru/20240401/sheremet-1937024801.html

Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева

Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева - РИА Новости, 01.04.2024

Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы России фобией Киева. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:23

2024-04-01T09:23

2024-04-01T09:23

россия

ростов-на-дону

донецк

михаил шеремет

владимир путин

общество

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы России фобией Киева. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть". "Угрозы Буданова – это слова террориста. Для киевского режима любые успехи России, в том числе такие как строительство новой железной дороги в Крым, – это фобия и мания", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат уверен, что Буданову не уйти от ответственности за все угрозы и диверсии на территории России. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936774958.html

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ростов-на-дону

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ростов-на-дону, донецк, михаил шеремет, владимир путин, общество, киев