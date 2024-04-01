Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева
Депутат Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы фобией Киева
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы России фобией Киева.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть".
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"Угрозы Буданова – это слова террориста. Для киевского режима любые успехи России, в том числе такие как строительство новой железной дороги в Крым, – это фобия и мания", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат уверен, что Буданову не уйти от ответственности за все угрозы и диверсии на территории России.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.