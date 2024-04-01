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Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева - РИА Новости, 01.04.2024
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09:23 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/sheremet-1937024801.html
Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева
Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева - РИА Новости, 01.04.2024
Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы России фобией Киева. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:23
2024-04-01T09:23
россия
ростов-на-дону
донецк
михаил шеремет
владимир путин
общество
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы России фобией Киева. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть". "Угрозы Буданова – это слова террориста. Для киевского режима любые успехи России, в том числе такие как строительство новой железной дороги в Крым, – это фобия и мания", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат уверен, что Буданову не уйти от ответственности за все угрозы и диверсии на территории России. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936774958.html
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россия, ростов-на-дону, донецк, михаил шеремет, владимир путин, общество, киев
Россия, Ростов-на-Дону, Донецк, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Общество, Киев
Шеремет назвал железную дорогу в Крым фобией Киева

Депутат Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы фобией Киева

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал железную дорогу в Крым через новые регионы России фобией Киева.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть".
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"Угрозы Буданова – это слова террориста. Для киевского режима любые успехи России, в том числе такие как строительство новой железной дороги в Крым, – это фобия и мания", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат уверен, что Буданову не уйти от ответственности за все угрозы и диверсии на территории России.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
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