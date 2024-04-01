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СК завел уголовное дело после ЧП в шахте "Северопесчанская" - РИА Новости, 01.04.2024
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20:54 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937205307.html
СК завел уголовное дело после ЧП в шахте "Северопесчанская"
СК завел уголовное дело после ЧП в шахте "Северопесчанская" - РИА Новости, 01.04.2024
СК завел уголовное дело после ЧП в шахте "Северопесчанская"
Уголовное дело возбуждено после обрушения горной породы на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, где под завалами остается горняк, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:54
2024-04-01T20:54
происшествия
россия
свердловская область
североуральск
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения горной породы на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, где под завалами остается горняк, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). В настоящее время спасательные работы продолжаются", - говорится из релиза СК. Следователи отмечают, что принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и руководства предприятия, истребованию документации о проводившихся работах, проведении инструктажа по технике безопасности. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших шахтеров. "Личности всех пострадавших рабочих сотрудниками полиции уже установлены. Это четверо местных жителей, среди которых Никита К., 1987 года рождения, Николай М., 1977 года рождения, оба – машинисты скреперной лебедки; проходчик Дмитрий О., 1987 года рождения, из города из Североуральска, и его коллега – Владимир К., 1996 года рождения, а также буровик Сергей Ф., 1979 года рождения", – сказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. На предприятии создан и работает оперштаб, предпринимаются меры, чтобы извлечь из-под завала пятого рабочего. Трое других пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медпомощь, четвертому рабочему госпитализация не потребовалась, подчеркнул представитель полиции.Ранее пресс-служба шахты информировала, что в понедельник около 17.00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы. Пятеро рабочих находились в шахте в момент обрушения горной породы, сейчас четверо уже переданы медикам, еще одного ищут, уточняли в организации.
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937193547.html
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, североуральск, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Североуральск, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел уголовное дело после ЧП в шахте "Северопесчанская"

СК завел дело после ЧП в шахте на Урале, где под завалами остается горняк

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения горной породы на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, где под завалами остается горняк, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). В настоящее время спасательные работы продолжаются", - говорится из релиза СК.
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На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская"
Вчера, 19:26
Следователи отмечают, что принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и руководства предприятия, истребованию документации о проводившихся работах, проведении инструктажа по технике безопасности. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших шахтеров.
«
"Личности всех пострадавших рабочих сотрудниками полиции уже установлены. Это четверо местных жителей, среди которых Никита К., 1987 года рождения, Николай М., 1977 года рождения, оба – машинисты скреперной лебедки; проходчик Дмитрий О., 1987 года рождения, из города из Североуральска, и его коллега – Владимир К., 1996 года рождения, а также буровик Сергей Ф., 1979 года рождения", – сказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
На предприятии создан и работает оперштаб, предпринимаются меры, чтобы извлечь из-под завала пятого рабочего. Трое других пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медпомощь, четвертому рабочему госпитализация не потребовалась, подчеркнул представитель полиции.
Ранее пресс-служба шахты информировала, что в понедельник около 17.00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы. Пятеро рабочих находились в шахте в момент обрушения горной породы, сейчас четверо уже переданы медикам, еще одного ищут, уточняли в организации.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьСевероуральскВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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