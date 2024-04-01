Рейтинг@Mail.ru
На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская" - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937193547.html
На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская"
На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская" - РИА Новости, 01.04.2024
На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская"
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, где под завалами может находиться рабочий, ведутся спасательные работы, РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:26
2024-04-01T19:26
происшествия
краснотурьинск
валерий горелых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, где под завалами может находиться рабочий, ведутся спасательные работы, сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, понедельник около 16.43 на шахте "Северопесчанская" вблизи Краснотурьинска в ходе плановых работ произошел обвал горной породы. "В результате обвала под завалом может находиться работник предприятия. В настоящее время ведутся спасательные работы. Несколько сотрудников госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство начало проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что трое рабочих подняты на поверхность после взрыва на шахте в свердловском Краснотурьинске, еще одного горняка ищут. Одному из рабочих госпитализация не потребовалась, двух других доставляют в районную больницу, уточнял представитель полиции.
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937189993.html
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937182624.html
краснотурьинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснотурьинск, валерий горелых
Происшествия, Краснотурьинск, Валерий Горелых
На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская"

На Урале начали проверку после ЧП в шахте, где под завалами находится горняк

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, где под завалами может находиться рабочий, ведутся спасательные работы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, понедельник около 16.43 на шахте "Северопесчанская" вблизи Краснотурьинска в ходе плановых работ произошел обвал горной породы.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек
Вчера, 19:06
«
"В результате обвала под завалом может находиться работник предприятия. В настоящее время ведутся спасательные работы. Несколько сотрудников госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство начало проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что трое рабочих подняты на поверхность после взрыва на шахте в свердловском Краснотурьинске, еще одного горняка ищут. Одному из рабочих госпитализация не потребовалась, двух других доставляют в районную больницу, уточнял представитель полиции.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте
дополняется ...
 
ПроисшествияКраснотурьинскВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала