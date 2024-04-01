https://ria.ru/20240401/shakhta-1937193547.html

На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская"

На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская" - РИА Новости, 01.04.2024

На Урале начали проверку после ЧП в шахте "Северопесчанская"

Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, где под завалами может находиться рабочий, ведутся спасательные работы, РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:26

2024-04-01T19:26

2024-04-01T19:26

происшествия

краснотурьинск

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, где под завалами может находиться рабочий, ведутся спасательные работы, сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, понедельник около 16.43 на шахте "Северопесчанская" вблизи Краснотурьинска в ходе плановых работ произошел обвал горной породы. "В результате обвала под завалом может находиться работник предприятия. В настоящее время ведутся спасательные работы. Несколько сотрудников госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство начало проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что трое рабочих подняты на поверхность после взрыва на шахте в свердловском Краснотурьинске, еще одного горняка ищут. Одному из рабочих госпитализация не потребовалась, двух других доставляют в районную больницу, уточнял представитель полиции.

https://ria.ru/20240401/shakhta-1937189993.html

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краснотурьинск

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происшествия, краснотурьинск, валерий горелых