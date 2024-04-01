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На Урале назвали причину обвала горной породы в шахте
На Урале назвали причину обвала горной породы в шахте - РИА Новости, 01.04.2024
На Урале назвали причину обвала горной породы в шахте
Пятеро рабочих находились в шахте Северопесчанская в Свердловской области в момент обрушения горной породы, четверо переданы медикам, еще одного ищут, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:15
2024-04-01T19:15
2024-04-01T19:26
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Пятеро рабочих находились в шахте Северопесчанская в Свердловской области в момент обрушения горной породы, четверо переданы медикам, еще одного ищут, сообщает пресс-служба шахты.По данным организации, в понедельник около 17.00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы."Два человека в больнице, двое - в скорой помощи. Предположительно, двое в средней тяжести, двое лёгких", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пятого, последнего находившегося в шахте в момент взрыва, горняка в данный момент ищут.
https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
На Урале назвали причину обвала горной породы в шахте
Шахта Северопесчанская: обвал произошел из-за несанкционированного подрыва
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Пятеро рабочих находились в шахте Северопесчанская в Свердловской области в момент обрушения горной породы, четверо переданы медикам, еще одного ищут, сообщает пресс-служба шахты.
По данным организации, в понедельник около 17.00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы.
"Два человека в больнице, двое - в скорой помощи. Предположительно, двое в средней тяжести, двое лёгких", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пятого, последнего находившегося в шахте в момент взрыва, горняка в данный момент ищут.