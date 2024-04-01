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На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек
На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек - РИА Новости, 01.04.2024
На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек
Трое рабочих подняты на поверхность после взрыва на шахте в свердловском Краснотурьинске, еще одного горняка ищут, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:06
2024-04-01T19:06
2024-04-01T19:25
происшествия
краснотурьинск
валерий горелых
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Трое рабочих подняты на поверхность после взрыва на шахте в свердловском Краснотурьинске, еще одного горняка ищут, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."По предварительным данным, ЧП произошло на глубине минус 338 метров при производстве плановых работ. Из-под завалов извлечены три человека. Они уже доставлены на поверхность. Одному из них госпитализация не потребовалась. Двух других доставляют в районную больницу. Для оказания необходимой медицинской помощи. Поиски еще одного рабочего продолжаются", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщили, что три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области.По его словам, в настоящее время специалисты выясняют, проводился ли на предприятии инструктаж по технике безопасности. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html
краснотурьинск
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происшествия, краснотурьинск, валерий горелых, свердловская область
Происшествия, Краснотурьинск, Валерий Горелых, Свердловская область
На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек
На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек, еще одного ищут