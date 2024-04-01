https://ria.ru/20240401/shakhta-1937189993.html

На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек

На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек - РИА Новости, 01.04.2024

На Урале из шахты, где произошел обвал, подняли трех человек

Трое рабочих подняты на поверхность после взрыва на шахте в свердловском Краснотурьинске, еще одного горняка ищут, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:06

2024-04-01T19:06

2024-04-01T19:25

происшествия

краснотурьинск

валерий горелых

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Трое рабочих подняты на поверхность после взрыва на шахте в свердловском Краснотурьинске, еще одного горняка ищут, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."По предварительным данным, ЧП произошло на глубине минус 338 метров при производстве плановых работ. Из-под завалов извлечены три человека. Они уже доставлены на поверхность. Одному из них госпитализация не потребовалась. Двух других доставляют в районную больницу. Для оказания необходимой медицинской помощи. Поиски еще одного рабочего продолжаются", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщили, что три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области.По его словам, в настоящее время специалисты выясняют, проводился ли на предприятии инструктаж по технике безопасности. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html

краснотурьинск

свердловская область

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происшествия, краснотурьинск, валерий горелых, свердловская область