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На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте - РИА Новости, 01.04.2024
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18:31 01.04.2024 (обновлено: 18:37 01.04.2024) дополняется ...
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На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте
На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте - РИА Новости, 01.04.2024
На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте
Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:31
2024-04-01T18:37
происшествия
урал
свердловская область
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Трое погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте", - рассказал собеседник агентства.Предварительно, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности.
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урал
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происшествия, урал, свердловская область
Происшествия, Урал, Свердловская область
На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте

На Урале три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Трое погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте", - рассказал собеседник агентства.
Предварительно, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности.
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ПроисшествияУралСвердловская область
 
 
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