https://ria.ru/20240401/shakhta-1937182624.html
На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте
На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте - РИА Новости, 01.04.2024
На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте
Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:31
2024-04-01T18:31
2024-04-01T18:37
происшествия
урал
свердловская область
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Трое погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте", - рассказал собеседник агентства.Предварительно, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности.
https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html
урал
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происшествия, урал, свердловская область
Происшествия, Урал, Свердловская область
На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте
На Урале три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте