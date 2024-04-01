https://ria.ru/20240401/shakhta-1937182624.html

На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте

На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте - РИА Новости, 01.04.2024

На Урале рабочие погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте

Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:31

2024-04-01T18:31

2024-04-01T18:37

происшествия

урал

свердловская область

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская в Свердловской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Трое погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте", - рассказал собеседник агентства.Предварительно, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности.

https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html

урал

свердловская область

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2024

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происшествия, урал, свердловская область