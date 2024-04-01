https://ria.ru/20240401/severstal-1937104400.html
"Северсталь" остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на капремонт
"Северсталь" остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на капремонт - РИА Новости, 01.04.2024
"Северсталь" остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на капремонт
"Северсталь" останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината и планирует в него вложить 37 миллиардов... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:01
2024-04-01T14:01
2024-04-01T14:11
экономика
череповец
александр шевелев
вологодская область
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Северсталь" останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината и планирует в него вложить 37 миллиардов рублей, следует из сообщения компании."Компания "Северсталь" перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) "Северянка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь")", - говорится в материале."Основная задача капремонта первого разряда, в проведение которого мы вкладываем 37 миллиардов рублей, – обеспечить высокую надежность и производительность стратегически важного объекта, от которого зависят как наши объёмы производства, так и себестоимость продукции", - отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931756398.html
череповец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, череповец, александр шевелев, вологодская область
Экономика, Череповец, Александр Шевелев, Вологодская область
"Северсталь" остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на капремонт
"Северсталь" вложит 37 миллиардов рублей в капремонт крупнейшей доменной печи