https://ria.ru/20240401/severstal-1937104400.html

"Северсталь" остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на капремонт

"Северсталь" остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на капремонт - РИА Новости, 01.04.2024

"Северсталь" остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на капремонт

"Северсталь" останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината и планирует в него вложить 37 миллиардов... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:01

2024-04-01T14:01

2024-04-01T14:11

экономика

череповец

александр шевелев

вологодская область

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Северсталь" останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината и планирует в него вложить 37 миллиардов рублей, следует из сообщения компании."Компания "Северсталь" перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) "Северянка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь")", - говорится в материале."Основная задача капремонта первого разряда, в проведение которого мы вкладываем 37 миллиардов рублей, – обеспечить высокую надежность и производительность стратегически важного объекта, от которого зависят как наши объёмы производства, так и себестоимость продукции", - отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.

https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931756398.html

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Кирилл Волков

экономика, череповец, александр шевелев, вологодская область