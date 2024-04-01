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Путин поручил увеличить производство рыболовных сетей
Путин поручил увеличить производство рыболовных сетей - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил увеличить производство рыболовных сетей
Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос о наращивании производства рыболовных сетей в РФ и доложить до 27 апреля. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:11
2024-04-01T11:11
2024-04-01T11:11
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос о наращивании производства рыболовных сетей в РФ и доложить до 27 апреля. Перечень поручений президента по итогам встречи с участниками форума "Всё для Победы!" опубликован на сайте Кремля. "Минпромторгу России... рассмотреть вопрос о наращивании производства рыболовных сетей (делей). Доклад – до 27 апреля 2024 года", - указано в документе. Ответственным за исполнение этого поручения назначен вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
https://ria.ru/20240304/tyulen-1931065188.html
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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин поручил увеличить производство рыболовных сетей
Путин поручил рассмотреть вопрос о наращивании производства рыболовных сетей