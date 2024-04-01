https://ria.ru/20240401/seti-1937047702.html

Путин поручил увеличить производство рыболовных сетей

Путин поручил увеличить производство рыболовных сетей - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил увеличить производство рыболовных сетей

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос о наращивании производства рыболовных сетей в РФ и доложить до 27 апреля. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:11

2024-04-01T11:11

2024-04-01T11:11

экономика

россия

владимир путин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос о наращивании производства рыболовных сетей в РФ и доложить до 27 апреля. Перечень поручений президента по итогам встречи с участниками форума "Всё для Победы!" опубликован на сайте Кремля. "Минпромторгу России... рассмотреть вопрос о наращивании производства рыболовных сетей (делей). Доклад – до 27 апреля 2024 года", - указано в документе. Ответственным за исполнение этого поручения назначен вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

https://ria.ru/20240304/tyulen-1931065188.html

https://ria.ru/20240222/ryba-1928886709.html

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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)