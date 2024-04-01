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"Выстрелили себе в ногу". На Западе внезапно прозрели - РИА Новости, 01.04.2024
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07:23 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/sanktsii-1937016129.html
"Выстрелили себе в ногу". На Западе внезапно прозрели
"Выстрелили себе в ногу". На Западе внезапно прозрели - РИА Новости, 01.04.2024
"Выстрелили себе в ногу". На Западе внезапно прозрели
Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, открывшим Москве путь к новым экономическим партнерствам, заявили... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T07:23
2024-04-01T07:23
россия
сша
европа
санкции
санкции в отношении россии
экономика
в мире
реакция на санкции
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, открывшим Москве путь к новым экономическим партнерствам, заявили опрошенные изданием Daily Mail эксперты."Усилия стран Запада по заморозке активов, исключению российских банков из мировых платежных систем и прекращению торговли лишь толкнули Россию к укреплению связей с другими международными партнерами, в том числе с Китаем и Ираном", — говорится в материале.Как отмечает издание, эксперты "забили тревогу" из-за того, что европейские страны в будущем будут становиться только слабее в экономическом плане и сильнее зависеть от США.Так, профессор международных отношений в колледже Гамильтона (США) Алан Кафруни утверждает, что решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба ее собственной экономике.Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм считает, что Европа "выстрелила себе в ногу", толкнув Россию к уходу от западных механизмов контроля и сделав ее еще более самостоятельной.По ее словам, чрезмерная уверенность Запада в соблюдении санкций подорвет сами механизмы их действия – то есть гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок."Изоляция России — это миф", — подчеркнула она.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240330/putin-1936797004.html
https://ria.ru/20240331/ekonomika-1936955479.html
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россия, сша, европа, санкции, санкции в отношении россии, экономика, в мире, реакция на санкции
Россия, США, Европа, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, В мире, Реакция на санкции
"Выстрелили себе в ногу". На Западе внезапно прозрели

Daily Mail: российская экономика укрепляется вопреки санкциям Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, открывшим Москве путь к новым экономическим партнерствам, заявили опрошенные изданием Daily Mail эксперты.
"Усилия стран Запада по заморозке активов, исключению российских банков из мировых платежных систем и прекращению торговли лишь толкнули Россию к укреплению связей с другими международными партнерами, в том числе с Китаем и Ираном", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, эксперты "забили тревогу" из-за того, что европейские страны в будущем будут становиться только слабее в экономическом плане и сильнее зависеть от США.
Так, профессор международных отношений в колледже Гамильтона (США) Алан Кафруни утверждает, что решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба ее собственной экономике.
Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм считает, что Европа "выстрелила себе в ногу", толкнув Россию к уходу от западных механизмов контроля и сделав ее еще более самостоятельной.
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По ее словам, чрезмерная уверенность Запада в соблюдении санкций подорвет сами механизмы их действия – то есть гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок.
"Изоляция России — это миф", — подчеркнула она.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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