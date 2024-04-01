"Выстрелили себе в ногу". На Западе внезапно прозрели
Daily Mail: российская экономика укрепляется вопреки санкциям Запада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, открывшим Москве путь к новым экономическим партнерствам, заявили опрошенные изданием Daily Mail эксперты.
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Как отмечает издание, эксперты "забили тревогу" из-за того, что европейские страны в будущем будут становиться только слабее в экономическом плане и сильнее зависеть от США.
Так, профессор международных отношений в колледже Гамильтона (США) Алан Кафруни утверждает, что решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба ее собственной экономике.
Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм считает, что Европа "выстрелила себе в ногу", толкнув Россию к уходу от западных механизмов контроля и сделав ее еще более самостоятельной.
По ее словам, чрезмерная уверенность Запада в соблюдении санкций подорвет сами механизмы их действия – то есть гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок.
"Изоляция России — это миф", — подчеркнула она.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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