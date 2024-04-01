https://ria.ru/20240401/samolet-1937010459.html
На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы
На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 01.04.2024
На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет Ан-26, следовавший с Камчатки в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)",... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T04:06
2024-04-01T04:06
2024-04-01T04:56
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
магадан
ан-26
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр – РИА Новости. Самолет Ан-26, следовавший с Камчатки в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)", сообщили РИА Новости в пресс-службе "КАП". "Самолет Ан-26, на борту которого находились 23 человека, при взлете в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал", - сообщил собеседник. В настоящее время готовится резервный борт, который отправится в Магадан. На Камчатку оказывает влияние циклон, принесший снегопады и усиление ветра. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского. В горах объявлена повышенная лавинная опасность.Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы, а также готовности аэропортовых служб.
https://ria.ru/20240329/turist-1936551047.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, магадан, ан-26
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Магадан, Ан-26
На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы
На Камчатке самолет Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы ВПП