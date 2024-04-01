https://ria.ru/20240401/samolet-1937010459.html

На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 01.04.2024

На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет Ан-26, следовавший с Камчатки в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)",... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T04:06

2024-04-01T04:06

2024-04-01T04:56

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

магадан

ан-26

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751279616_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_b7c4ad32fd0da96f8850280b84c35d7e.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр – РИА Новости. Самолет Ан-26, следовавший с Камчатки в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)", сообщили РИА Новости в пресс-службе "КАП". "Самолет Ан-26, на борту которого находились 23 человека, при взлете в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал", - сообщил собеседник. В настоящее время готовится резервный борт, который отправится в Магадан. На Камчатку оказывает влияние циклон, принесший снегопады и усиление ветра. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского. В горах объявлена повышенная лавинная опасность.Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы, а также готовности аэропортовых служб.

https://ria.ru/20240329/turist-1936551047.html

петропавловск-камчатский

камчатка

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, магадан, ан-26