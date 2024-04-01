https://ria.ru/20240401/rudnik-1937211091.html

Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер"

Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024

Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с обрушением породы в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:59

2024-04-01T21:59

2024-04-01T22:17

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

россия

александр бастрыкин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с обрушением породы в шахте рудника "Пионер" в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Амурской области Белянского С.Ю. повторный доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Кроме того, по подозрению в халатности после ЧП задержаны два сотрудника амурского управления Ростехнадзора. Подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, вследствие чего не был решен вопрос об административном приостановлении деятельности рудника. Позднее стало известно о задержании главного инженера по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления.

https://ria.ru/20240401/rudnik-1937200197.html

https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html

амурская область

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, россия, александр бастрыкин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на руднике "пионер" в амурской области