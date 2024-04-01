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Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
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21:59 01.04.2024 (обновлено: 22:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/rudnik-1937211091.html
Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер"
Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер"
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с обрушением породы в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:59
2024-04-01T22:17
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
россия
александр бастрыкин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с обрушением породы в шахте рудника "Пионер" в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Амурской области Белянского С.Ю. повторный доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Кроме того, по подозрению в халатности после ЧП задержаны два сотрудника амурского управления Ростехнадзора. Подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, вследствие чего не был решен вопрос об административном приостановлении деятельности рудника. Позднее стало известно о задержании главного инженера по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления.
https://ria.ru/20240401/rudnik-1937200197.html
https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, россия, александр бастрыкин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Амурская область, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер"

Глава СК еще раз запросил доклад о расследовании аварии на руднике "Пионер"

© МЧС Амурской области/TelegramАварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер в Амурской области
© МЧС Амурской области/Telegram
Аварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с обрушением породы в шахте рудника "Пионер" в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Амурской области Белянского С.Ю. повторный доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер"
Вчера, 20:09
Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Кроме того, по подозрению в халатности после ЧП задержаны два сотрудника амурского управления Ростехнадзора. Подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, вследствие чего не был решен вопрос об административном приостановлении деятельности рудника. Позднее стало известно о задержании главного инженера по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.
Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления.
Задержанные сотрудники Ростехнадзора в Амурской области
Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер"
Вчера, 13:56
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьРоссияАлександр БастрыкинФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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