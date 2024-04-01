https://ria.ru/20240401/rudnik-1937120187.html

В Кремле рассказали, что Путин знает о причинах остановки работ на руднике

В Кремле рассказали, что Путин знает о причинах остановки работ на руднике - РИА Новости, 01.04.2024

В Кремле рассказали, что Путин знает о причинах остановки работ на руднике

Президенту России Владимиру Путину докладывают о результатах работы на руднике "Пионер" в Приамурье и причинах остановки спасательной операции, все меры были... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:45

2024-04-01T14:45

2024-04-01T14:46

происшествия

россия

дмитрий песков

владимир путин

покровский рудник

благовещенский городской суд

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о результатах работы на руднике "Пионер" в Приамурье и причинах остановки спасательной операции, все меры были приняты, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике, где после обрушения породы были заблокированы 13 горняков. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться люди, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении операции было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщило АО "Покровский рудник". "Действительно, оттуда не очень хорошие новости. Были предприняты все меры, которые возможно было предпринять в ситуации, которая возникла. Были поручения президента обеспечить необходимую мобилизацию для решения этой чрезвычайной ситуации. Конечно же, президенту докладывают о результатах той работы, которая проведена, и о причинах, по которым была остановлена сама (спасательная - ред.) операция", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.

https://ria.ru/20240326/rudnik-1935821916.html

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происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин, покровский рудник, благовещенский городской суд, чп на руднике "пионер" в амурской области