https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html

Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер"

Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024

Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер"

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников Дальневосточного управления Ростехнадзора по подозрению в халатности после ЧП на руднике... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:56

2024-04-01T13:56

2024-04-01T14:45

происшествия

амурская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников Дальневосточного управления Ростехнадзора по подозрению в халатности после ЧП на руднике "Пионер", сообщили в Следственном комитете."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК России ("Халатность"), задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора", — говорится в публикации в Telegram-канале.По информации следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах при проверках на руднике не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Из-за этого не был решен вопрос об административном приостановлении работ на предприятии, подчеркнули в ведомстве.Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора предприятия, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.В понедельник, 1 апреля, специалисты прекратили спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. О судьбе оказавшихся под завалами 13 человек по-прежнему ничего не известно.

https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html

https://ria.ru/20240327/rudnik-1936077891.html

амурская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, амурская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области