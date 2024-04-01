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Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
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13:56 01.04.2024 (обновлено: 14:45 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html
Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер"
Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер"
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников Дальневосточного управления Ростехнадзора по подозрению в халатности после ЧП на руднике... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:56
2024-04-01T14:45
происшествия
амурская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников Дальневосточного управления Ростехнадзора по подозрению в халатности после ЧП на руднике "Пионер", сообщили в Следственном комитете.&quot;По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК России (&quot;Халатность&quot;), задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.По информации следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах при проверках на руднике не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Из-за этого не был решен вопрос об административном приостановлении работ на предприятии, подчеркнули в ведомстве.Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора предприятия, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.В понедельник, 1 апреля, специалисты прекратили спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. О судьбе оказавшихся под завалами 13 человек по-прежнему ничего не известно.
https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html
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происшествия, амурская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер"

Двоих сотрудников управления Ростехнадзора задержали после ЧП на "Пионере"

© СК РФЗадержанные сотрудники Ростехнадзора в Амурской области
Задержанные сотрудники Ростехнадзора в Амурской области
© СК РФ
Задержанные сотрудники Ростехнадзора в Амурской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников Дальневосточного управления Ростехнадзора по подозрению в халатности после ЧП на руднике "Пионер", сообщили в Следственном комитете.
«

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК России ("Халатность"), задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Три пробуренные скважины на руднике Пионер показали наличие воды - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Появились кадры обвала, заблокировавшего 13 горняков в Приамурье
27 марта, 10:30
По информации следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах при проверках на руднике не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Из-за этого не был решен вопрос об административном приостановлении работ на предприятии, подчеркнули в ведомстве.
Обрушение породы в выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, 13 горняков оказались заблокированы. Силовики задержали управляющего директора предприятия, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
В понедельник, 1 апреля, специалисты прекратили спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. О судьбе оказавшихся под завалами 13 человек по-прежнему ничего не известно.
Управляющий директор рудника Пионер Алексей Бирюков
Директора рудника "Пионер", где произошло ЧП, заключили под стражу
27 марта, 07:22
 
ПроисшествияАмурская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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