https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html

В России импортозаместили важный для космической электроники материал

В России импортозаместили важный для космической электроники материал - РИА Новости, 01.04.2024

В России импортозаместили важный для космической электроники материал

Предприятие "Ростеха" освоило производство полимерных диэлектриков, которые позволят заместить аналогичные иностранные материалы, необходимые для создания... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:38

2024-04-01T12:38

2024-04-01T12:38

технологии

ростех

российская электроника

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" освоило производство полимерных диэлектриков, которые позволят заместить аналогичные иностранные материалы, необходимые для создания радиолокационной аппаратуры, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" освоил производство полимерных диэлектриков, которые применяются в электронных блоках для изоляции микросхем от воздействия внешних факторов. Они могут использоваться при производстве СВЧ-электроники широкого назначения. Например, в радиолокационной, космической и телекоммуникационной аппаратуре. Технология не имеет отечественных аналогов и позволит отказаться от закупки иностранных материалов", - говорится в сообщении. Такие материалы будут применяться при сборке многослойных электронных модулей, например приемо-передатчиков, печатным платам которых нужна защита от внешних факторов: влажности, электромагнитного, теплового и других воздействий. Разработанный материал стабилен при температурах до 450 градусов и устойчив к химическим воздействиям и влаге. В "Ростехе" подчеркнули, что новый диэлектрик успешно прошёл лабораторные испытания. Отечественный материал позволит отказаться от закупки иностранных аналогов, таких как Cyclotene серии 3000, добавили в госкорпорации. "Материалы на основе производных бензоциклобутена обладают высокими диэлектрическими свойствами, позволяющими обеспечить повышение эксплуатационных характеристик изделий микро- и СВЧ электроники", - приводит пресс-служба слова гендиректора ЦНИТИ "Техномаш" (входит в "Росэлектронику"), где был разработан материал, Артёма Дудкина. По его словам, ранее предприятие уже разработало линейку диэлектриков, которые применяются во время производства печатных плат. Новые составы позволят отказаться от зарубежных аналогов непосредственно во время сборки сложных электронных узлов, в том числе – при создании электронных компонентов военного и двойного назначения.

https://ria.ru/20231216/reb-1916151161.html

https://ria.ru/20240229/a-50-1930172596.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, ростех, российская электроника