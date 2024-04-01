https://ria.ru/20240401/rezolyutsiya-1937216409.html
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.04.2024
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Франция представит в понедельник проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня без ограничений сроков для такого прекращения боевых действий, заявил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:55
2024-04-01T22:55
2024-04-01T23:04
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ООН, 1 апр - РИА Новости. Франция представит в понедельник проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня без ограничений сроков для такого прекращения боевых действий, заявил журналистам французский постпред при ООН Николя де Ривьер."Франция сегодня представит всеобъемлющий проект резолюции", - сказал де Ривьер.По его словам, проект "призывает к немедленному прекращению огня в Газе без ограничений по срокам (перемирия - ред.), он также требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников".Проект также осуждает нападение 7 октября и требует немедленного обеспечения полного гуманитарного доступа в Газу.
https://ria.ru/20240401/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, оон, николя де ривьер, совет безопасности оон
В мире, Франция, ООН, Николя Де Ривьер, Совет Безопасности ООН
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Франция представит проект резолюции СБ ООН с призывом прекратить огонь в Газе
ООН, 1 апр - РИА Новости. Франция представит в понедельник проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня без ограничений сроков для такого прекращения боевых действий, заявил журналистам французский постпред при ООН Николя де Ривьер.
«
"Франция сегодня представит всеобъемлющий проект резолюции", - сказал де Ривьер.
По его словам, проект "призывает к немедленному прекращению огня в Газе без ограничений по срокам (перемирия - ред.), он также требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников".
Проект также осуждает нападение 7 октября и требует немедленного обеспечения полного гуманитарного доступа в Газу.