Рейтинг@Mail.ru
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 01.04.2024 (обновлено: 23:04 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/rezolyutsiya-1937216409.html
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.04.2024
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Франция представит в понедельник проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня без ограничений сроков для такого прекращения боевых действий, заявил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:55
2024-04-01T23:04
в мире
франция
оон
николя де ривьер
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917581759_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6efae037c28999521da802d2921574c9.jpg
ООН, 1 апр - РИА Новости. Франция представит в понедельник проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня без ограничений сроков для такого прекращения боевых действий, заявил журналистам французский постпред при ООН Николя де Ривьер."Франция сегодня представит всеобъемлющий проект резолюции", - сказал де Ривьер.По его словам, проект "призывает к немедленному прекращению огня в Газе без ограничений по срокам (перемирия - ред.), он также требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников".Проект также осуждает нападение 7 октября и требует немедленного обеспечения полного гуманитарного доступа в Газу.
https://ria.ru/20240401/konflikt-1915630213.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917581759_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_3314e0a41de782696d84eaa53ac88548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, оон, николя де ривьер, совет безопасности оон
В мире, Франция, ООН, Николя Де Ривьер, Совет Безопасности ООН
Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

Франция представит проект резолюции СБ ООН с призывом прекратить огонь в Газе

© AP Photo / Yuki IwamuraГолосование в СБ ООН
Голосование в СБ ООН - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Голосование в СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 апр - РИА Новости. Франция представит в понедельник проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня без ограничений сроков для такого прекращения боевых действий, заявил журналистам французский постпред при ООН Николя де Ривьер.
«
"Франция сегодня представит всеобъемлющий проект резолюции", - сказал де Ривьер.
По его словам, проект "призывает к немедленному прекращению огня в Газе без ограничений по срокам (перемирия - ред.), он также требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников".
Проект также осуждает нападение 7 октября и требует немедленного обеспечения полного гуманитарного доступа в Газу.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреФранцияООННиколя Де РивьерСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала