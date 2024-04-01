https://ria.ru/20240401/rezolyutsiya-1937216409.html

Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.04.2024

Франция представит проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

Франция представит в понедельник проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня без ограничений сроков для такого прекращения боевых действий, заявил... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:55

2024-04-01T22:55

2024-04-01T23:04

в мире

франция

оон

николя де ривьер

совет безопасности оон

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ООН, 1 апр - РИА Новости. Франция представит в понедельник проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня без ограничений сроков для такого прекращения боевых действий, заявил журналистам французский постпред при ООН Николя де Ривьер."Франция сегодня представит всеобъемлющий проект резолюции", - сказал де Ривьер.По его словам, проект "призывает к немедленному прекращению огня в Газе без ограничений по срокам (перемирия - ред.), он также требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников".Проект также осуждает нападение 7 октября и требует немедленного обеспечения полного гуманитарного доступа в Газу.

https://ria.ru/20240401/konflikt-1915630213.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, оон, николя де ривьер, совет безопасности оон