В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки
В Иркутске завели дело на пассажира, 1 апреля пошутившего о взрывчатке на борту
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
ИРКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Иркутске после того, как пассажир рейса авиакомпании "ИрАэро" пошутил, что в самолете находится взрывное устройство, сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД РФ на транспорте.
Первого апреля в аэропорту Иркутска пассажир заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В тот момент на борту было 93 пассажира, самолет, которому предстояло выполнить маршрут Иркутск - Чита - Благовещенск - Владивосток, готовился к вылету. Мужчина был снят с рейса и передан полиции. Командиру воздушного судна пришлось высадить пассажиров, их доставили на автобусе в аэровокзал, был проведен повторный досмотр, в том числе ручной клади и багажа. В итоге вылет был задержан на 3,5 часа.
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"Задержанный гражданин пояснил, что таким образом хотел пошутить, но не осознавал, что могут быть какие-либо последствия. Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении.
Задержанный - житель Забайкальского края 1989 года рождения.
По данным "ИрАэро", в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.