https://ria.ru/20240401/rassledovanie-1937044896.html

В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки

В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки - РИА Новости, 01.04.2024

В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки

Уголовное дело завели в Иркутске после того, как пассажир рейса авиакомпании "ИрАэро" пошутил, что в самолете находится взрывное устройство, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:02

2024-04-01T11:02

2024-04-01T11:02

происшествия

иркутск

россия

чита

ираэро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg

ИРКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Иркутске после того, как пассажир рейса авиакомпании "ИрАэро" пошутил, что в самолете находится взрывное устройство, сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД РФ на транспорте. Первого апреля в аэропорту Иркутска пассажир заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В тот момент на борту было 93 пассажира, самолет, которому предстояло выполнить маршрут Иркутск - Чита - Благовещенск - Владивосток, готовился к вылету. Мужчина был снят с рейса и передан полиции. Командиру воздушного судна пришлось высадить пассажиров, их доставили на автобусе в аэровокзал, был проведен повторный досмотр, в том числе ручной клади и багажа. В итоге вылет был задержан на 3,5 часа. "Задержанный гражданин пояснил, что таким образом хотел пошутить, но не осознавал, что могут быть какие-либо последствия. Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении. Задержанный - житель Забайкальского края 1989 года рождения. По данным "ИрАэро", в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.

https://ria.ru/20230517/aviareys-1872432555.html

https://ria.ru/20240326/reys-1936017123.html

иркутск

россия

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, россия, чита, ираэро