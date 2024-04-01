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В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки - РИА Новости, 01.04.2024
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11:02 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/rassledovanie-1937044896.html
В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки
В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки - РИА Новости, 01.04.2024
В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки
Уголовное дело завели в Иркутске после того, как пассажир рейса авиакомпании "ИрАэро" пошутил, что в самолете находится взрывное устройство, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:02
2024-04-01T11:02
происшествия
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ИРКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Иркутске после того, как пассажир рейса авиакомпании "ИрАэро" пошутил, что в самолете находится взрывное устройство, сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД РФ на транспорте. Первого апреля в аэропорту Иркутска пассажир заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В тот момент на борту было 93 пассажира, самолет, которому предстояло выполнить маршрут Иркутск - Чита - Благовещенск - Владивосток, готовился к вылету. Мужчина был снят с рейса и передан полиции. Командиру воздушного судна пришлось высадить пассажиров, их доставили на автобусе в аэровокзал, был проведен повторный досмотр, в том числе ручной клади и багажа. В итоге вылет был задержан на 3,5 часа. "Задержанный гражданин пояснил, что таким образом хотел пошутить, но не осознавал, что могут быть какие-либо последствия. Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении. Задержанный - житель Забайкальского края 1989 года рождения. По данным "ИрАэро", в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.
https://ria.ru/20230517/aviareys-1872432555.html
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происшествия, иркутск, россия, чита, ираэро
Происшествия, Иркутск, Россия, Чита, ИрАэро
В Иркутске на пассажира рейса "ИрАэро" завели дело из-за шутки

В Иркутске завели дело на пассажира, 1 апреля пошутившего о взрывчатке на борту

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Иркутске после того, как пассажир рейса авиакомпании "ИрАэро" пошутил, что в самолете находится взрывное устройство, сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД РФ на транспорте.
Первого апреля в аэропорту Иркутска пассажир заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В тот момент на борту было 93 пассажира, самолет, которому предстояло выполнить маршрут Иркутск - Чита - Благовещенск - Владивосток, готовился к вылету. Мужчина был снят с рейса и передан полиции. Командиру воздушного судна пришлось высадить пассажиров, их доставили на автобусе в аэровокзал, был проведен повторный досмотр, в том числе ручной клади и багажа. В итоге вылет был задержан на 3,5 часа.
Самолеты - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки
17 мая 2023, 16:11
"Задержанный гражданин пояснил, что таким образом хотел пошутить, но не осознавал, что могут быть какие-либо последствия. Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении.
Задержанный - житель Забайкальского края 1989 года рождения.
По данным "ИрАэро", в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Осмотрели весь самолет. Россиянин неудачно пошутил и лишился свободы
26 марта, 19:37
 
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