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Изменен порядок расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС - РИА Новости, 01.04.2024
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00:43 01.04.2024 (обновлено: 00:44 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/raschet-1937004284.html
Изменен порядок расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС
Изменен порядок расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС - РИА Новости, 01.04.2024
Изменен порядок расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС
Недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, с 1 апреля будут учитываться в составе... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T00:43
2024-04-01T00:44
экономика
авто
россия
киргизия
максим кадаков
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 апреля - РИА Новости. Недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, с 1 апреля будут учитываться в составе утилизационного сбора, вступило в силу соответствующее постановление правительства РФ. Как пояснял РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков, при растаможке автомобиля в странах ЕАЭС (в основном в Киргизии) иногда указывалась заниженная стоимость, соответственно и налоги уплачивались в меньшем объеме. Далее эти автомобили привозились для продажи в РФ. Теперь все недоимки - по пошлине, НДС и акцизу - будут сформированы в совокупный платеж и включены в утилизационный сбор. Как поясняли в феврале в кабмине, такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме. Корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства. При этом электромобили, ввозимые из стран ЕАЭС, с 1 апреля можно будет растаможить только в РФ. Как подчеркивали в кабмине, эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме.
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экономика, авто, россия, киргизия, максим кадаков, евразийский экономический союз
Экономика, Авто, Россия, Киргизия, Максим Кадаков, Евразийский экономический союз
Изменен порядок расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС

В России изменился порядок расчета платежей за ввоз машин, растаможенных в ЕАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апреля - РИА Новости. Недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, с 1 апреля будут учитываться в составе утилизационного сбора, вступило в силу соответствующее постановление правительства РФ.
Как пояснял РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков, при растаможке автомобиля в странах ЕАЭС (в основном в Киргизии) иногда указывалась заниженная стоимость, соответственно и налоги уплачивались в меньшем объеме. Далее эти автомобили привозились для продажи в РФ. Теперь все недоимки - по пошлине, НДС и акцизу - будут сформированы в совокупный платеж и включены в утилизационный сбор.
Как поясняли в феврале в кабмине, такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме.
Корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства.
При этом электромобили, ввозимые из стран ЕАЭС, с 1 апреля можно будет растаможить только в РФ. Как подчеркивали в кабмине, эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме.
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ЭкономикаАвтоРоссияКиргизияМаксим КадаковЕвразийский экономический союз
 
 
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