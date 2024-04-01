https://ria.ru/20240401/raschet-1937004284.html

Изменен порядок расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС

Изменен порядок расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС - РИА Новости, 01.04.2024

Изменен порядок расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС

Недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, с 1 апреля будут учитываться в составе... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:43

2024-04-01T00:43

2024-04-01T00:44

экономика

авто

россия

киргизия

максим кадаков

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 апреля - РИА Новости. Недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, с 1 апреля будут учитываться в составе утилизационного сбора, вступило в силу соответствующее постановление правительства РФ. Как пояснял РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков, при растаможке автомобиля в странах ЕАЭС (в основном в Киргизии) иногда указывалась заниженная стоимость, соответственно и налоги уплачивались в меньшем объеме. Далее эти автомобили привозились для продажи в РФ. Теперь все недоимки - по пошлине, НДС и акцизу - будут сформированы в совокупный платеж и включены в утилизационный сбор. Как поясняли в феврале в кабмине, такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме. Корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства. При этом электромобили, ввозимые из стран ЕАЭС, с 1 апреля можно будет растаможить только в РФ. Как подчеркивали в кабмине, эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме.

https://ria.ru/20240216/avto-1927694994.html

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киргизия

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экономика, авто, россия, киргизия, максим кадаков, евразийский экономический союз