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В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 01.04.2024
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00:16 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/rabota-1937002864.html
В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя
В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 01.04.2024
В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россияне будут работать шесть дней на семнадцатой неделе года с 22 по 27 апреля, о чем ранее сообщал Роструд. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T00:16
2024-04-01T00:16
россия
сша
европа
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней на семнадцатой неделе года с 22 по 27 апреля, о чем ранее сообщал Роструд. Суббота 27 апреля будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля. Это нужно, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны - с 28 апреля по 1 мая. Первое мая – праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия. Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
https://ria.ru/20240322/may-1855644309.html
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россия, сша, европа, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
Россия, США, Европа, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Общество
В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россияне будут работать шесть дней с 22 по 27 апреля

© iStock.com / kasto80Разработчики программного обеспечения за работой
Разработчики программного обеспечения за работой - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© iStock.com / kasto80
Разработчики программного обеспечения за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней на семнадцатой неделе года с 22 по 27 апреля, о чем ранее сообщал Роструд.
Суббота 27 апреля будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля. Это нужно, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны - с 28 апреля по 1 мая.
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Первое мая – праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.
Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
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