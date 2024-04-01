https://ria.ru/20240401/rabota-1937002864.html

В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 01.04.2024

В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россияне будут работать шесть дней на семнадцатой неделе года с 22 по 27 апреля, о чем ранее сообщал Роструд. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:16

2024-04-01T00:16

2024-04-01T00:16

россия

сша

европа

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней на семнадцатой неделе года с 22 по 27 апреля, о чем ранее сообщал Роструд. Суббота 27 апреля будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля. Это нужно, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны - с 28 апреля по 1 мая. Первое мая – праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия. Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

https://ria.ru/20240322/may-1855644309.html

https://ria.ru/20240311/vykhodnye-1932221448.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество