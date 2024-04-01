https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html

"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине

"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине - РИА Новости, 01.04.2024

"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине

США не в состоянии передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:40

2024-04-01T09:40

2024-04-01T11:03

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. США не в состоянии передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс."У США нет систем ПВО для поставок Украине. Еще 61 миллиард долларов не изменит этого факта", — отметил он.По этой причине Сакс предложил начать мирное урегулирование конфликта, пока ситуация на Украине не обернулась для нее полным коллапсом."Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена", — заключил предприниматель.На прошлой неделе издание Business Insider сообщило, что, нанося удары планирующими бомбами, Россия заставляет ВСУ размещать средства ПВО близко к фронту. Для того, чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают "драгоценные средства ПВО" ближе к фронту, где они рискуют быть уничтоженными, отмечают авторы материала.

https://ria.ru/20240331/rossiya-1936943238.html

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936922107.html

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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины