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"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине - РИА Новости, 01.04.2024
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09:40 01.04.2024 (обновлено: 11:03 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html
"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине
"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине - РИА Новости, 01.04.2024
"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине
США не в состоянии передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:40
2024-04-01T11:03
в мире
украина
сша
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. США не в состоянии передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс."У США нет систем ПВО для поставок Украине. Еще 61 миллиард долларов не изменит этого факта", — отметил он.По этой причине Сакс предложил начать мирное урегулирование конфликта, пока ситуация на Украине не обернулась для нее полным коллапсом."Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена", — заключил предприниматель.На прошлой неделе издание Business Insider сообщило, что, нанося удары планирующими бомбами, Россия заставляет ВСУ размещать средства ПВО близко к фронту. Для того, чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают "драгоценные средства ПВО" ближе к фронту, где они рискуют быть уничтоженными, отмечают авторы материала.
https://ria.ru/20240331/rossiya-1936943238.html
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936922107.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины
"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине

Миллиардер Сакс: США больше не могут поставлять Украине ПВО

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. США не в состоянии передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс.
"У США нет систем ПВО для поставок Украине. Еще 61 миллиард долларов не изменит этого факта", — отметил он.
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По этой причине Сакс предложил начать мирное урегулирование конфликта, пока ситуация на Украине не обернулась для нее полным коллапсом.
"Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена", — заключил предприниматель.
На прошлой неделе издание Business Insider сообщило, что, нанося удары планирующими бомбами, Россия заставляет ВСУ размещать средства ПВО близко к фронту. Для того, чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают "драгоценные средства ПВО" ближе к фронту, где они рискуют быть уничтоженными, отмечают авторы материала.
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