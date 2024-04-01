Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ
Folha de S.Paulo: Бразилия хочет сделать возможным приезд Путина на саммит G20
Самолет президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда, сообщила газета Folha de S.Paulo.
"Правительство (президента Бразилии Луиса Инасиу) Лулы да Силвы представило мнение с юридическими аргументами в поддержку визита президента России Владимира Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является объектом международного ордера на арест. Документ был представлен в ноябре прошлого года в Комиссию по международным правам ООН", - отмечает издание.
По информации газеты, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Это статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
В направленных в ООН документах "Бразилия не называет имя президента РФ, но ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера", - отмечает газета.
Бразилия подчеркивает, что иммунитет для глав государств необходим "для содействия мирному урегулированию международных споров и дружеских отношений между государствами, в том числе для участия государственных должностных лиц в международных конференциях и миссиях в зарубежных странах".
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Газета обратилась за комментарием в МИД Бразилии, там ответили, что не будут комментировать этот вопрос, поскольку в документе содержатся первоначальные замечания по теме, которая еще будет подробно обсуждаться в рамках Комиссии по международному праву.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" деей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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