https://ria.ru/20240401/putin-1937156318.html

Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ

Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024

Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ

Правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:36

2024-04-01T16:36

2024-04-01T16:43

бразилия

большая двадцатка

рио-де-жанейро (город)

в мире

россия

владимир путин

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда, сообщила газета Folha de S.Paulo."Правительство (президента Бразилии Луиса Инасиу) Лулы да Силвы представило мнение с юридическими аргументами в поддержку визита президента России Владимира Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является объектом международного ордера на арест. Документ был представлен в ноябре прошлого года в Комиссию по международным правам ООН", - отмечает издание.По информации газеты, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Это статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.В направленных в ООН документах "Бразилия не называет имя президента РФ, но ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера", - отмечает газета.Бразилия подчеркивает, что иммунитет для глав государств необходим "для содействия мирному урегулированию международных споров и дружеских отношений между государствами, в том числе для участия государственных должностных лиц в международных конференциях и миссиях в зарубежных странах".Газета обратилась за комментарием в МИД Бразилии, там ответили, что не будут комментировать этот вопрос, поскольку в документе содержатся первоначальные замечания по теме, которая еще будет подробно обсуждаться в рамках Комиссии по международному праву.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" деей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240305/lula-1931185691.html

https://ria.ru/20240101/briks-1919337740.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бразилия, большая двадцатка, рио-де-жанейро (город), в мире, россия, владимир путин