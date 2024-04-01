Рейтинг@Mail.ru
Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 01.04.2024 (обновлено: 16:43 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937156318.html
Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ
Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024
Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ
Правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:36
2024-04-01T16:43
бразилия
большая двадцатка
рио-де-жанейро (город)
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728039650_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_4765c1dec602399161254435653e41b7.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда, сообщила газета Folha de S.Paulo."Правительство (президента Бразилии Луиса Инасиу) Лулы да Силвы представило мнение с юридическими аргументами в поддержку визита президента России Владимира Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является объектом международного ордера на арест. Документ был представлен в ноябре прошлого года в Комиссию по международным правам ООН", - отмечает издание.По информации газеты, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Это статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.В направленных в ООН документах "Бразилия не называет имя президента РФ, но ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера", - отмечает газета.Бразилия подчеркивает, что иммунитет для глав государств необходим "для содействия мирному урегулированию международных споров и дружеских отношений между государствами, в том числе для участия государственных должностных лиц в международных конференциях и миссиях в зарубежных странах".Газета обратилась за комментарием в МИД Бразилии, там ответили, что не будут комментировать этот вопрос, поскольку в документе содержатся первоначальные замечания по теме, которая еще будет подробно обсуждаться в рамках Комиссии по международному праву.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" деей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240305/lula-1931185691.html
https://ria.ru/20240101/briks-1919337740.html
бразилия
рио-де-жанейро (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728039650_152:91:2761:2048_1920x0_80_0_0_cd559e9f08e2ab30bc48a84abd7a11a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, большая двадцатка, рио-де-жанейро (город), в мире, россия, владимир путин
Бразилия, Большая двадцатка, Рио-де-Жанейро (город), В мире, Россия, Владимир Путин
Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, пишут СМИ

Folha de S.Paulo: Бразилия хочет сделать возможным приезд Путина на саммит G20

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСамолет президента РФ Владимира Путина
Самолет президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Самолет президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда, сообщила газета Folha de S.Paulo.
"Правительство (президента Бразилии Луиса Инасиу) Лулы да Силвы представило мнение с юридическими аргументами в поддержку визита президента России Владимира Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является объектом международного ордера на арест. Документ был представлен в ноябре прошлого года в Комиссию по международным правам ООН", - отмечает издание.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
27 февраля, 08:00
По информации газеты, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Это статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
В направленных в ООН документах "Бразилия не называет имя президента РФ, но ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера", - отмечает газета.
Бразилия подчеркивает, что иммунитет для глав государств необходим "для содействия мирному урегулированию международных споров и дружеских отношений между государствами, в том числе для участия государственных должностных лиц в международных конференциях и миссиях в зарубежных странах".
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве
5 марта, 12:33
Газета обратилась за комментарием в МИД Бразилии, там ответили, что не будут комментировать этот вопрос, поскольку в документе содержатся первоначальные замечания по теме, которая еще будет подробно обсуждаться в рамках Комиссии по международному праву.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" деей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС
1 января, 12:08
 
БразилияБольшая двадцаткаРио-де-Жанейро (город)В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала