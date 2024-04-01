https://ria.ru/20240401/putin-1937119033.html

Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка

Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка - РИА Новости, 01.04.2024

Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ принять меры, обеспечивающие достижение к 2030 году капитализации фондового рынка РФ уровня РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

2024-04-01T15:24

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ принять меры, обеспечивающие достижение к 2030 году капитализации фондового рынка РФ уровня в 66% ВВП, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять меры, обеспечивающие достижение к 2030 году показателем капитализации российского фондового рынка уровня, равного 66% валового внутреннего продукта", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2025 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Поручения даны по итогам послания президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Оглашая его, Путин отметил, что российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы, указал глава государства.

https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)