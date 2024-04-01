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Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка - РИА Новости, 01.04.2024
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14:42 01.04.2024 (обновлено: 15:24 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937119033.html
Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка
Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка - РИА Новости, 01.04.2024
Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ принять меры, обеспечивающие достижение к 2030 году капитализации фондового рынка РФ уровня РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:42
2024-04-01T15:24
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ принять меры, обеспечивающие достижение к 2030 году капитализации фондового рынка РФ уровня в 66% ВВП, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять меры, обеспечивающие достижение к 2030 году показателем капитализации российского фондового рынка уровня, равного 66% валового внутреннего продукта", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2025 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Поручения даны по итогам послания президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Оглашая его, Путин отметил, что российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы, указал глава государства.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка

Путин: надо достигнуть к 2030 году капитализации рынка уровня в 66% ВВП

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ принять меры, обеспечивающие достижение к 2030 году капитализации фондового рынка РФ уровня в 66% ВВП, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять меры, обеспечивающие достижение к 2030 году показателем капитализации российского фондового рынка уровня, равного 66% валового внутреннего продукта", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2025 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Поручения даны по итогам послания президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Оглашая его, Путин отметил, что российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы, указал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик
12:48
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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