https://ria.ru/20240401/putin-1937113629.html

Путин поручил разработать программу замены теплооборудования в ДФО и СФО

Путин поручил разработать программу замены теплооборудования в ДФО и СФО - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил разработать программу замены теплооборудования в ДФО и СФО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:28

2024-04-01T14:28

2024-04-01T14:28

экономика

жкх

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах разработать программу замены устаревшего отопительного оборудования на современное российское оборудование для населенных пунктов, в которых не планируется газификация, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... Совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, разработать программу замены устаревшего отопительного оборудования на современное энергоэффективное и экологически безопасное отопительное оборудование отечественного производства, работающее на твердом топливе, с высоким коэффициентом полезного действия и низким негативным воздействием на окружающую среду", - говорится в поручении. Там также отмечается, что необходимо обеспечить реализацию этой программы "на территориях населенных пунктов, в которых не планируется газификация с использованием сетевого природного газа, а также предусмотреть приоритетность участия в этой программе отдельных категорий граждан, определив данные категории". Согласно поручению, соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 июля 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственными за разработку программы назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, входящих в состав СФО и ДФО.

https://ria.ru/20231108/gas-1908244546.html

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экономика, жкх, россия, владимир путин, михаил мишустин