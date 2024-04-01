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Путин поручил разработать программу замены теплооборудования в ДФО и СФО - РИА Новости, 01.04.2024
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14:28 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/putin-1937113629.html
Путин поручил разработать программу замены теплооборудования в ДФО и СФО
Путин поручил разработать программу замены теплооборудования в ДФО и СФО - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил разработать программу замены теплооборудования в ДФО и СФО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:28
2024-04-01T14:28
экономика
жкх
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах разработать программу замены устаревшего отопительного оборудования на современное российское оборудование для населенных пунктов, в которых не планируется газификация, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... Совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, разработать программу замены устаревшего отопительного оборудования на современное энергоэффективное и экологически безопасное отопительное оборудование отечественного производства, работающее на твердом топливе, с высоким коэффициентом полезного действия и низким негативным воздействием на окружающую среду", - говорится в поручении. Там также отмечается, что необходимо обеспечить реализацию этой программы "на территориях населенных пунктов, в которых не планируется газификация с использованием сетевого природного газа, а также предусмотреть приоритетность участия в этой программе отдельных категорий граждан, определив данные категории". Согласно поручению, соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 июля 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственными за разработку программы назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, входящих в состав СФО и ДФО.
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экономика, жкх, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил разработать программу замены теплооборудования в ДФО и СФО

Путин поручил разработать программу замены устаревшего теплооборудования

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах разработать программу замены устаревшего отопительного оборудования на современное российское оборудование для населенных пунктов, в которых не планируется газификация, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: ... Совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, разработать программу замены устаревшего отопительного оборудования на современное энергоэффективное и экологически безопасное отопительное оборудование отечественного производства, работающее на твердом топливе, с высоким коэффициентом полезного действия и низким негативным воздействием на окружающую среду", - говорится в поручении.
Там также отмечается, что необходимо обеспечить реализацию этой программы "на территориях населенных пунктов, в которых не планируется газификация с использованием сетевого природного газа, а также предусмотреть приоритетность участия в этой программе отдельных категорий граждан, определив данные категории".
Согласно поручению, соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 июля 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственными за разработку программы назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, входящих в состав СФО и ДФО.
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