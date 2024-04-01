https://ria.ru/20240401/putin-1937103876.html
Путин поручил увеличить выплаты советникам директоров по воспитанию
Путин поручил увеличить выплаты советникам директоров по воспитанию - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил увеличить выплаты советникам директоров по воспитанию
Президент России Владимир Путин поручил установить с 1 сентября ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей советникам директоров по воспитанию и... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:59
2024-04-01T13:59
2024-04-01T13:59
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россия
владимир путин
год семьи
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить с 1 сентября ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Установление начиная с 1 сентября 2024 года ежемесячной федеральной выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в размере 5 тысяч рублей, предусмотрев выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на эти цели", - говорится в документе. Глава государства также дал поручение увеличивать, начиная с 1 марта 2024 года, размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство до 10 тысяч рублей, следует из документа.
https://ria.ru/20231203/putin-1913454940.html
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общество, россия, владимир путин, год семьи
Общество, Россия, Владимир Путин, Год семьи
Путин поручил увеличить выплаты советникам директоров по воспитанию
Путин поручил установить ежемесячную выплату советникам директоров по воспитанию