https://ria.ru/20240401/putin-1937103486.html

Путин поручил обеспечить развитие инфраструктуры детства

Путин поручил обеспечить развитие инфраструктуры детства - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил обеспечить развитие инфраструктуры детства

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сбережения здоровья детей и РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:57

2024-04-01T13:57

2024-04-01T13:57

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сбережения здоровья детей и подростков и повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья", свидетельствует сайт Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: д) формирование и развитие инфраструктуры детства, в том числе охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, повышение доступности для семей, имеющих детей, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 1 сентября этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240311/putin-1932260605.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин