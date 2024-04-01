https://ria.ru/20240401/putin-1937103486.html
Путин поручил обеспечить развитие инфраструктуры детства
Путин поручил обеспечить развитие инфраструктуры детства - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить развитие инфраструктуры детства
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сбережения здоровья детей и РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:57
2024-04-01T13:57
2024-04-01T13:57
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сбережения здоровья детей и подростков и повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья", свидетельствует сайт Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: д) формирование и развитие инфраструктуры детства, в том числе охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, повышение доступности для семей, имеющих детей, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 1 сентября этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240311/putin-1932260605.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить развитие инфраструктуры детства
Путин поручил обеспечить развитие инфраструктуры детства в рамках нацпроекта