https://ria.ru/20240401/putin-1937098261.html
Путин поручил выделить дополнительные средства на культурные проекты
Путин поручил выделить дополнительные средства на культурные проекты - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил выделить дополнительные средства на культурные проекты
Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительно не менее 100 миллиардов рублей на востребованные культурные, просветительские,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:44
2024-04-01T13:44
2024-04-01T13:44
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительно не менее 100 миллиардов рублей на востребованные культурные, просветительские, образовательные проекты, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ разработать национальный проект "Молодежь и дети", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: ... выделение в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 100 миллиардов рублей на финансирование востребованных культурных, просветительских, образовательных, исторических и других творческих проектов, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и парламенту до конца 2024 года подготовить предложения по устранению избыточных требований к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства."Правительству РФ совместно с палатами Федерального Собрания РФ с привлечением профильных комиссий Государственного Совета и при участии представителей общественных организаций провести анализ законодательства РФ об охране и использовании объектов культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в документе.По результатам проведенного анализа поручено "обеспечить при необходимости внесение в законодательство РФ изменений, направленных на устранение избыточных требований к проведению работ по сохранению таких объектов культурного наследия и к их вовлечению в хозяйственный оборот".Доклад нужно представить до 31 декабря 2024 года. Ответственными по этому вопросу назначены глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20240327/set-1936253702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, валентина матвиенко
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Валентина Матвиенко
Путин поручил выделить дополнительные средства на культурные проекты
Путин поручил выделить дополнительно сто миллиардов рублей на культурные проекты
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительно не менее 100 миллиардов рублей на востребованные культурные, просветительские, образовательные проекты, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля
.
"Правительству РФ разработать национальный проект "Молодежь и дети", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: ... выделение в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 100 миллиардов рублей на финансирование востребованных культурных, просветительских, образовательных, исторических и других творческих проектов, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях", - говорится в тексте поручений.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и парламенту до конца 2024 года подготовить предложения по устранению избыточных требований к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства.
"Правительству РФ совместно с палатами Федерального Собрания РФ с привлечением профильных комиссий Государственного Совета и при участии представителей общественных организаций провести анализ законодательства РФ об охране и использовании объектов культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в документе.
По результатам проведенного анализа поручено "обеспечить при необходимости внесение в законодательство РФ изменений, направленных на устранение избыточных требований к проведению работ по сохранению таких объектов культурного наследия и к их вовлечению в хозяйственный оборот".
Доклад нужно представить до 31 декабря 2024 года. Ответственными по этому вопросу назначены глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.