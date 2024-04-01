https://ria.ru/20240401/putin-1937098261.html

Путин поручил выделить дополнительные средства на культурные проекты

Путин поручил выделить дополнительные средства на культурные проекты - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил выделить дополнительные средства на культурные проекты

Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительно не менее 100 миллиардов рублей на востребованные культурные, просветительские,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:44

2024-04-01T13:44

2024-04-01T13:44

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

совет федерации рф

госдума рф

валентина матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительно не менее 100 миллиардов рублей на востребованные культурные, просветительские, образовательные проекты, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ разработать национальный проект "Молодежь и дети", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: ... выделение в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 100 миллиардов рублей на финансирование востребованных культурных, просветительских, образовательных, исторических и других творческих проектов, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и парламенту до конца 2024 года подготовить предложения по устранению избыточных требований к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства."Правительству РФ совместно с палатами Федерального Собрания РФ с привлечением профильных комиссий Государственного Совета и при участии представителей общественных организаций провести анализ законодательства РФ об охране и использовании объектов культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в документе.По результатам проведенного анализа поручено "обеспечить при необходимости внесение в законодательство РФ изменений, направленных на устранение избыточных требований к проведению работ по сохранению таких объектов культурного наследия и к их вовлечению в хозяйственный оборот".Доклад нужно представить до 31 декабря 2024 года. Ответственными по этому вопросу назначены глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20240327/set-1936253702.html

https://ria.ru/20240105/poruchenie-1919828083.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, валентина матвиенко