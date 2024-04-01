https://ria.ru/20240401/putin-1937085853.html

Путин поручил увеличить долю отечественных товаров

Путин поручил увеличить долю отечественных товаров - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил увеличить долю отечественных товаров

Президент России Владимир Путин поручил в 1,5 раза увеличить к 2030 году долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:13

2024-04-01T13:13

2024-04-01T14:21

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 1,5 раза увеличить к 2030 году долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных разработок, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие: увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом", - говорится в тексте поручений. Также президент поручил правительству принять меры, обеспечивающие увеличение внутренних затрат на исследования и разработки к 2030 году до не менее 2% ВВП, в том числе за счет роста инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза.Доклад необходимо представить до 31 марта 2025 года и далее - один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240216/putin-1927828653.html

https://ria.ru/20240321/tekhnologii-1934760828.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, технологии