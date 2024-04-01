Путин поручил увеличить долю отечественных товаров
Путин поручил в 1,5 раза увеличить долю товаров, использующих свои разработки
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 1,5 раза увеличить к 2030 году долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных разработок, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие: увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом", - говорится в тексте поручений.
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Также президент поручил правительству принять меры, обеспечивающие увеличение внутренних затрат на исследования и разработки к 2030 году до не менее 2% ВВП, в том числе за счет роста инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза.
Доклад необходимо представить до 31 марта 2025 года и далее - один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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