https://ria.ru/20240401/putin-1937085700.html

В России выделят не менее 165 млрд рублей на капремонт организаций культуры

В России выделят не менее 165 млрд рублей на капремонт организаций культуры - РИА Новости, 01.04.2024

В России выделят не менее 165 млрд рублей на капремонт организаций культуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить дополнительно не менее 165 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и капитальный... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:12

2024-04-01T13:12

2024-04-01T13:22

культура

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить дополнительно не менее 165 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт организаций культуры, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025–2030 годах: ... выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 165 миллиардов рублей на финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению организаций культуры, включая обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств, малых кинозалов", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин