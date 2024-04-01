https://ria.ru/20240401/putin-1937082836.html

Путин поручил создать программу сохранения объектов наследия народов России

Путин поручил создать программу сохранения объектов наследия народов России - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил создать программу сохранения объектов наследия народов России

Президент России Владимир Путин поручил создать программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ до 2045 года, направить на это в 2025-2030 годы не РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:02

2024-04-01T13:02

2024-04-01T13:19

культура

россия

владимир путин

"дом.рф"

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ до 2045 года, направить на это в 2025-2030 годы не менее 51 миллиарда рублей, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ обеспечить разработку, утверждение и реализацию программы сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации на период до 2045 года, предусмотрев в том числе: приведение к 2030 году при участии акционерного общества "ДОМ.РФ" в удовлетворительное состояние не менее одной тысячи объектов культурного наследия и выделение в 2025–2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 51 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, поручено предусмотреть дополнительные меры поддержки физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации этой программы, "в том числе механизм сопровождения инвесторов, участвующих в мероприятиях по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, на всех этапах осуществления таких мероприятий, включая этап вовлечения объекта культурного наследия в хозяйственный оборот", а также оптимизацию процедур вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20240302/bratstvo-1930726274.html

https://ria.ru/20240326/peskov-1935785409.html

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россия, владимир путин, "дом.рф", михаил мишустин, общество