https://ria.ru/20240401/putin-1937079476.html

Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми

Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми, соответствующее... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:52

2024-04-01T12:52

2024-04-01T13:04

общество

владимир путин

россия

михаил мишустин

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 20 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы