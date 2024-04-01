https://ria.ru/20240401/putin-1937079476.html
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми, соответствующее... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:52
2024-04-01T12:52
2024-04-01T13:04
общество
владимир путин
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 20 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми до конца 20230 года