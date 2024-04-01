Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 01.04.2024 (обновлено: 13:04 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937079476.html
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми, соответствующее... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:52
2024-04-01T13:04
общество
владимир путин
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 20 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми

Путин поручил продлить допмеры поддержки семей с детьми до конца 20230 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 20 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вами невозможно не восхищаться. Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей
8 марта, 00:10
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМихаил МишустинСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала