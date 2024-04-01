https://ria.ru/20240401/putin-1937078707.html

Путин поручил обеспечить финансирование исполнения послания

Путин поручил обеспечить финансирование исполнения послания - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил обеспечить финансирование исполнения послания

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование исполнения поручений по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:49

2024-04-01T12:49

2024-04-01T12:58

владимир путин

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование исполнения поручений по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений", - говорится в тексте поручений.Доклад – до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240313/initsiativy-1932637902.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, политика, россия, михаил мишустин