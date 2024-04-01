https://ria.ru/20240401/putin-1937078707.html
Путин поручил обеспечить финансирование исполнения послания
Путин поручил обеспечить финансирование исполнения послания - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить финансирование исполнения послания
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование исполнения поручений по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:49
2024-04-01T12:49
2024-04-01T12:58
владимир путин
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование исполнения поручений по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений", - говорится в тексте поручений.Доклад – до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240313/initsiativy-1932637902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Политика, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить финансирование исполнения послания
Путин поручил обеспечить исполнение поручений по реализации послания