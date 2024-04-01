Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 01.04.2024 (обновлено: 15:25 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937078482.html
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до 6 лет,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:48
2024-04-01T15:25
владимир путин
экономика
михаил мишустин
россия
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до 6 лет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования", - говорится в поручении.Доклад необходимо представить до 1 июня 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, президент поручил кабмину распространить предусмотренные законом меры господдержки в части погашения обязательств по ипотечным кредитам на семьи, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года.
https://realty.ria.ru/20240329/ipoteka-1936549412.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, михаил мишустин, россия, ипотека
Владимир Путин, Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Ипотека
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил до 2030 года продлить срок действия льготной ипотеки для семей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до 6 лет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования", - говорится в поручении.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил кабмину распространить предусмотренные законом меры господдержки в части погашения обязательств по ипотечным кредитам на семьи, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Эксперт: объем выданной ипотеки в 2024 году составит менее 5 трлн рублей
29 марта, 09:59
 
Владимир ПутинЭкономикаМихаил МишустинРоссияИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала