https://ria.ru/20240401/putin-1937078482.html
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до 6 лет,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:48
2024-04-01T12:48
2024-04-01T15:25
владимир путин
экономика
михаил мишустин
россия
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до 6 лет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования", - говорится в поручении.Доклад необходимо представить до 1 июня 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, президент поручил кабмину распространить предусмотренные законом меры господдержки в части погашения обязательств по ипотечным кредитам на семьи, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года.
https://realty.ria.ru/20240329/ipoteka-1936549412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, михаил мишустин, россия, ипотека
Владимир Путин, Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Ипотека
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил до 2030 года продлить срок действия льготной ипотеки для семей