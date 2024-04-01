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Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до 6 лет,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:48

2024-04-01T12:48

2024-04-01T15:25

владимир путин

экономика

михаил мишустин

россия

ипотека

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до 6 лет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования", - говорится в поручении.Доклад необходимо представить до 1 июня 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, президент поручил кабмину распространить предусмотренные законом меры господдержки в части погашения обязательств по ипотечным кредитам на семьи, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года.

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владимир путин, экономика, михаил мишустин, россия, ипотека