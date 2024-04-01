Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 01.04.2024 (обновлено: 14:42 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937076451.html
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером - РИА Новости, 01.04.2024
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером
Президент РФ Владимир Путин еще в воскресенье вечером приехал в Кремль, он часто так делает, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:41
2024-04-01T14:42
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/23/1560502311_0:288:3055:2006_1920x0_80_0_0_b6a4b2595be3a56805a35e461c0859f8.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин еще в воскресенье вечером приехал в Кремль, он часто так делает, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал журналистам, что президент в понедельник работает в Кремле, и добавил, что получил много вопросов о том, что Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером. "Он действительно иногда так делает, потому что, когда кремлевский график - а сегодня кремлевский график - он предпочитает просто вечером, когда еще не такое напряженное движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/23/1560502311_326:0:3055:2047_1920x0_80_0_0_4905e22b79da104174ac8b357bca7e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером

Песков: Путин часто приезжает в Кремль в воскресенье, чтобы не мешать водителям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин еще в воскресенье вечером приехал в Кремль, он часто так делает, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сказал журналистам, что президент в понедельник работает в Кремле, и добавил, что получил много вопросов о том, что Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером.
"Он действительно иногда так делает, потому что, когда кремлевский график - а сегодня кремлевский график - он предпочитает просто вечером, когда еще не такое напряженное движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал", - рассказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
9 апреля 2023, 12:24
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала