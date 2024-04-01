https://ria.ru/20240401/putin-1937076451.html
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером - РИА Новости, 01.04.2024
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером
Президент РФ Владимир Путин еще в воскресенье вечером приехал в Кремль, он часто так делает, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:41
2024-04-01T12:41
2024-04-01T14:42
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин еще в воскресенье вечером приехал в Кремль, он часто так делает, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал журналистам, что президент в понедельник работает в Кремле, и добавил, что получил много вопросов о том, что Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером. "Он действительно иногда так делает, потому что, когда кремлевский график - а сегодня кремлевский график - он предпочитает просто вечером, когда еще не такое напряженное движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером
Песков: Путин часто приезжает в Кремль в воскресенье, чтобы не мешать водителям
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин еще в воскресенье вечером приехал в Кремль, он часто так делает, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сказал журналистам, что президент в понедельник работает в Кремле, и добавил, что получил много вопросов о том, что Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером.
"Он действительно иногда так делает, потому что, когда кремлевский график - а сегодня кремлевский график - он предпочитает просто вечером, когда еще не такое напряженное движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал", - рассказал Песков.