https://ria.ru/20240401/putin-1937076451.html

Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером

Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером - РИА Новости, 01.04.2024

Песков рассказал, зачем Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером

Президент РФ Владимир Путин еще в воскресенье вечером приехал в Кремль, он часто так делает, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:41

2024-04-01T12:41

2024-04-01T14:42

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/23/1560502311_0:288:3055:2006_1920x0_80_0_0_b6a4b2595be3a56805a35e461c0859f8.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин еще в воскресенье вечером приехал в Кремль, он часто так делает, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал журналистам, что президент в понедельник работает в Кремле, и добавил, что получил много вопросов о том, что Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером. "Он действительно иногда так делает, потому что, когда кремлевский график - а сегодня кремлевский график - он предпочитает просто вечером, когда еще не такое напряженное движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин