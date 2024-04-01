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Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины - РИА Новости, 01.04.2024
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10:29 01.04.2024 (обновлено: 10:42 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pushilin-1937034788.html
Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины
Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины - РИА Новости, 01.04.2024
Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины
Экономическая ситуация на Украине ухудшается, долги перед Западом предстоит выплачивать еще нескольким поколениям, если эта страна все еще продолжит... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:29
2024-04-01T10:42
в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экономическая ситуация на Украине ухудшается, долги перед Западом предстоит выплачивать еще нескольким поколениям, если эта страна все еще продолжит существовать, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". &quot;Ситуация на Украине ухудшается, экономически страна несостоятельна. Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить еще три-четыре поколения следующих, если эта страна останется существовать&quot;, - сказал Пушилин в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.Говоря о кадровых изменениях на Украине, глава ДНР подчеркнул, что это никак не повлияет на ситуацию внутри страны и связано лишь с тем, что киевский режим чувствует опасность и непростой период. "Это политтехнологии, не более того", - заключил Пушилин. На прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Позднее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, уволены "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936950716.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины

Пушилин: долги предстоит выплачивать еще нескольким поколениям жителей Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экономическая ситуация на Украине ухудшается, долги перед Западом предстоит выплачивать еще нескольким поколениям, если эта страна все еще продолжит существовать, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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"Ситуация на Украине ухудшается, экономически страна несостоятельна. Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить еще три-четыре поколения следующих, если эта страна останется существовать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о кадровых изменениях на Украине, глава ДНР подчеркнул, что это никак не повлияет на ситуацию внутри страны и связано лишь с тем, что киевский режим чувствует опасность и непростой период.
"Это политтехнологии, не более того", - заключил Пушилин.
На прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Позднее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, уволены "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.
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