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Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/punkty-1937130006.html
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ северо-западней села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:20
2024-04-01T15:20
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ северо-западней села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Наши войска на ореховском направлении северо-западнее Вербового захватили два опорных пункта противника", - сказал Рогов агентству. При этом, по его словам, враг перешел к тактике минирования территории с помощью больших дронов "Баба Яга", в свою очередь российская фронтовая авиация наносит массированные удары авиабомбами по позициям ВСУ в пригороде Орехова. "Удары наносятся по логистике противника", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Рогов: российские военные взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ северо-западней села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Наши войска на ореховском направлении северо-западнее Вербового захватили два опорных пункта противника", - сказал Рогов агентству.
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При этом, по его словам, враг перешел к тактике минирования территории с помощью больших дронов "Баба Яга", в свою очередь российская фронтовая авиация наносит массированные удары авиабомбами по позициям ВСУ в пригороде Орехова.
"Удары наносятся по логистике противника", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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