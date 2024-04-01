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Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ северо-западней села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:20
2024-04-01T15:20
2024-04-01T15:20
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ северо-западней села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Наши войска на ореховском направлении северо-западнее Вербового захватили два опорных пункта противника", - сказал Рогов агентству. При этом, по его словам, враг перешел к тактике минирования территории с помощью больших дронов "Баба Яга", в свою очередь российская фронтовая авиация наносит массированные удары авиабомбами по позициям ВСУ в пригороде Орехова. "Удары наносятся по логистике противника", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Рогов: российские военные взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области