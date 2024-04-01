https://ria.ru/20240401/punkty-1937130006.html

Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024

Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ северо-западней села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:20

2024-04-01T15:20

2024-04-01T15:20

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ северо-западней села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Наши войска на ореховском направлении северо-западнее Вербового захватили два опорных пункта противника", - сказал Рогов агентству. При этом, по его словам, враг перешел к тактике минирования территории с помощью больших дронов "Баба Яга", в свою очередь российская фронтовая авиация наносит массированные удары авиабомбами по позициям ВСУ в пригороде Орехова. "Удары наносятся по логистике противника", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html

https://ria.ru/20240401/oruzhie-1937122751.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность